Diletta Leotta a Verissimo: "La gravidanza è stato uno choc, non era preventivata"

La giornalista di Dazn si è raccontata a Silvia Toffanin ha parlato anche dell'amore nato con Karius: "E' stato un colpo di fulmine"

Diletta Leotta è stata ospite nell'appuntamento odierno a Verissimo.

Diletta Leotta: "Con Loris è stato un colpo di fulmine"

Nel talk show di Silvia Toffanin, la conduttrice di Dazn , in dolce attesa, ha parlato della gravidanza e dell'amore nato con Loris Karius, portiere tedesco in forza al New Castle.

"La gravidanza è arrivata dopo pochi mesi ed è stato uno choc. Non era preventivato però allo stesso tempo mi sono detta: “Chi è che fa le cose secondo i piani? E’ inutile pensare di avere delle regole anche in questo, in questo non ci sono regole“. E penso che sia il dono più bello che mi poteva capitare." Era la Vigilia di Natale. Mi ricordo che ero a casa mia a Catania e pensavo “vabbè faccio un test“. [...] Lui felicissimo, io sono stata senza parole per tutta la notte di Natale, non riuscivo a metabolizzare. Ero con i miei genitori, mi hanno dato tutto l’elenco delle cose che non potevo più fare o mangiare e da lì ho detto “ok, la mia vita sta cambiando“.

Diletta ha poi raccontato com’è nata la sua storia d’amore con Karius:

"Totalmente inaspettata, non era assolutamente in programma. E’ stato tutto molto veloce ma naturale nell’essere veloce. Io sono felicissima. Chiaramente quando ci siamo conosciuti è stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti quando eravamo all’estero. Ci siamo trovati ad una cena…Io ho visto lui che entrava in questo posto, ero con le mie amiche e ho detto: “Ragazze, lui è l’uomo della mia vita, guardatelo“. Tutte si sono girate per guardarlo e hanno detto “bellissimo“. Da lì ci siamo guardati, io ho accennato un saluto e lui si è presentato. Ci siamo conosciuti ed è stato da subito un colpo di fulmine. Lui ha una storia un po’ particolare, è un ragazzo davvero speciale e le cose sono andate anche molto in fretta. E’ qualcosa che non so spiegare a parole, un feeling epidermico, è una cosa che senti da dentro, senza che riesci a spiegartelo. E’ stata una sensazione che ho provato, mi sono detta: “Sì, è quello giusto“.

La conduttrice ha espresso anche il desiderio di convolare a nozze con il calciatore tedesco:

"Secondo i miei piani siciliani, la tradizione vorrebbe che prima ci si sposasse. Quindi sì, vorrei sposarmi."