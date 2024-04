Diletta Leotta a Domenica In: tutto sulle nozze con Loris Karius e sulla sua vita di mamma della piccola Aria

Gossip TV

Oggi, domenica 14 aprile, negli studi di Domenica In è stata ospite Diletta Leotta. La conduttrice e volto di DAZN ha raccontato a Mara Venier, su Rai1, delle future nozze con il calciatore Loris Karius e della sua nuova vita da mamma della piccola Aria, nata lo scorso agosto dalla relazione con il portiere del New Castle.

Diletta Leotta a Domenica In: "Io e Loris abbiamo fatto tutto di fretta, ma è stata la cosa più giusta per me"

La conduttrice di DAZN è stata ospite di Mara Venier per raccontare alla conduttrice delle nozze con Loris Karius, che saranno celebrate a giugno. La loro relazione è iniziata nel 2022 e in pochissimo tempo i due hanno costruito una famiglia, che si è arricchita dalla nascita della piccola Aria. Sulla nascita della piccola, la conduttrice ha dichiarato:

"Aria è arrivata casualmente. Io ero preoccupata all'inizio, poi ho pensato che era la cosa più bella del mondo. Durante la gravidanza mi sono resa conto di tutto. Mi svegliavo la mattina e mi sentivo diversa "

E, non solo lei, ma anche il compagno, ha dichiarato Diletta Leotta, è innamoratissimo della loro bambina: "Mi commuove vederlo con mia figlia, sono innamoratissima". La coppia convolerà a nozze il prossimo giugno, a Vulcano e la scelta di quest'isola è per la conduttrice un sogno che si avvera:

"Ho scelto quell'isola perché, la prima volta che ci andai, dissi "io mi sposerò qua". Ce l'avevo in testa da quando avevo 11 anni. Sto organizzando tutto, sono 160 invitati e sto impazzendo. Essendo un weekend è un po' impegnativo, il posto è difficile da raggiungere. Ci vuole tanta organizzazione. Quel giorno è davvero irripetibile, sto iniziando già da adesso a emozionarmi"

Nonostante lei e Karius stiano insieme relativamente da pochi anni, Diletta Leotta ammette che la scelta di costruire con lui una famiglia è stata la cosa migliore che potesse fare:

"Ho creato la mia famiglia ed è emozionante, quando li vedo insieme capisco che è reale, che abbiamo fatto tutto questo, magari in fretta, ma è stata la cosa più giusta che potessi fare"

Diletta Leotta e Loris Karius: la loro storia d'amore

I primi rumors sulla coppia sono nati a ottobre 2022, quando il portiere del New Castle venne paparazzato nei pressi della casa a Milano della conduttrice. Poi ad Halloween entrambi vennero pizzicati a Londra, in un locale durante una festa a tema. Da lì è stato un susseguirsi di piccoli avvistamenti durante romantici weekend, ma entrambi mantenevano il silenzio sulla loro relazione.

La prima foto insieme risale alle vacanze natalizie, quando Diletta Leotta e Loris Karius decisero di trascorrere qualche giorno sulla neve e poi si presentarono alle rispettive famiglie, rendendo chiaro che tra loro la situazione era più seria di quanto pensassero. A marzo apparvero le prime foto, diffuse da Chi, di una Diletta Leotta con un pancino sospetto e poco dopo, infatti, la conduttrice annunciò che lei e il compagno erano in dolce attesa.

Ad agosto 2023, in occasione del suo compleanno, Diletta Leotta è diventata mamma della piccola Aria e qualche mese fa ha svelato che durante la gravidanza Loris Karius le aveva chiesto ufficialmente di sposarlo. La coppia aveva deciso di non svelare da subito la notizia delle nozze per potersi godere in tranquillità la nascita della loro piccola.