Diana Del Bufalo fa una rivelazione su Maria De Filippi: ''È una donna poca fisica ma…''

Diana Del Bufalo ne ha fatta di strada da quando cantava a pieni polmoni tra i banchi di Amici. Ecco cosa ha detto l’attrice sul conto di Maria De Filippi.

Solare e spumeggiante, Diana Del Bufalo è una delle scommesse vinte da Maria De Filippi, che la lancio grazie alla partecipazione ad Amici, il talent show di Canale 5. L’attrice, ad oggi decisamente affermata e amata dal pubblico, si racconta svelando un particolare della presentatrice di Mediaset, per poi parlare del rapporto con il collega Cristiano Caccamo.

Diana Del Bufalo fa una rivelazione su Maria De Filippi

Spumeggiante, allegra, solare ma anche fragile. Diana Del Bufalo è amatissima da fan di tutte le età che apprezzano la sua vena artistica, la sua naturalezza e la sua capacità di raccontarsi sui social senza dipendere da essi. Intervistata dal Corriere della Sera, l’attrice si è raccontata parlando del suo essere spesso su di giri, della sua ambizione come attrice che vuole migliorare passo dopo passo, del nervosismo che riserva al piccolo schermo dovuto ad un senso di inadeguatezza che nutre dalla giovane età a causa di un approccio negativo con la scuola. Diana ha spiegato anche di essere affetta dal disturbo della coprolalia, e di come se ne è accorta:

“L’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde “No, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

L’attrice, lanciata da Amici nel 2010, non si è più fermata dopo essersi fatta conoscere dal pubblico del talent show di Canale 5, e per questo non può che ringraziare Maria De Filippi che ha sempre creduto in lei. Sulla presentatrice, tuttavia, la romana ha una precisazione da fare:

“Ha rappresentato l’inizio di tutto. È una donna poco fisica, non ti abbraccia, ma ti dimostra affetto parlando bene di te. Grazie a lei ho fatto il film Matrimonio a Parigi con Massimo Boldi. Gli disse: “Incontra Diana, ascoltala””.

Infine, Del Bufalo ha voluto parlare del rapporto con il collega Cristiano Caccamo, ribadendo che tra loro non c’è nulla di più che un’amicizia. Anche se i loro fan non credono che un feeling così speciale possa limitarsi ad essere quello di due amici, Diana e Cristiano non sono una coppia e questo è quanto.