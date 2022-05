Dayane Mello pizzicata con il bel modello milanese: nuovo amore per l’ex gieffina?

Gossip TV

Dayane Mello e Carlo Motta sono una coppia? Gli ultimi rumors sulla modella brasiliana.

Nuovo amore per Dayane Mello? La sensuale modella brasiliana, sull’onda del successo dopo il Grande Fratello Vip e le polemiche nate a La Fazenda, è stata pizzicata in compagnia di Carlo Motta, collega milanese, con il quale sembra fare coppia fissa.

Dayane Mello e Carlo Motta: è amore?

Da quando ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello è una delle donne più chiacchierate dello showbitz. La bellissima modella brasiliana, conclusa l’avventura a La Fazenda e chiarire le polemiche nate durante il reality show, è tornata a Milano dove vive con l’adorata figlia Sofia. Recentemente Dayane ha annunciato di aver aperto una pagina OnlyFans, suscitando la curiosità dei tantissimi fan che la seguono sui social con la promessa di foto inedite per coloro che la seguiranno sulla nuova piattaforma. Nelle ultime ore, Mello è tornata al centro dei pettegolezzi per il suo presunto flirt con Carlo Motta, con il quale è stata paparazzata da Whoopsee.

“Dopo alcune frequentazioni e quella che sembrava una vera e propria storia d’amore con l’imprenditore Andrea Turino, ora sembra esserci spazio per un nuovo uomo nel cuore di Dayane Mello. Ecco infatti la modella a Milano mentre, nel corso di una serata, bacia il modello Carlo Motta come a simboleggiare che, tra i due, potrebbe essere nato qualcosa di più. Con loro, anche gli amici di sempre Giulia Salemi e Matteo Evandro, le cui foto pubblicate sui social hanno fatto subito impazzire i fan che li seguono da lungo tempo”.

Dayane e Carlo non hanno ancora ufficializzato la loro union, forse proprio per evitare che il flash dei paparazzi insegua loro ovunque. Lui, affascinante modello milanese, di certo non sfigura al fianco dell’ex gieffina, e se sono rose fioriranno.