Daniele Dal Moro torna sui social e promette la verità su "la merd* del Grande Fratello e del pelato infame"

Daniele Dal Moro ha promesso per questa sera, una diretta infuocata su Twitch dove affronterà diversi argomenti tra cui la sua discussa squalifica nella settima edizione del Grande Fratello Vip.

L'ex tronista veronese, Daniele Dal Moro, tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ha annunciato su Instagram una diretta infuocata su Twitch questa sera e ha elencato gli argomenti che affronterà parlando, tra le altre questioni, "della merd* del Grande Fratello e del pelato infame", ovvero il conduttore del reality show, Alfonso Signorini.

Daniele ha annunciato una sorta di “scaletta” della serata con i seguenti temi:

Ringraziamenti

La reunion con Edo D

Il cavolo che me ne frega di quello che dicono su Twitter.

La me**a del Grande Fratello italiano (commento live).

La m***a del Gran Hermano Vip.

Telecino ti avevo avvisato che “Estoy más loca que Oriana”.

Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io.

Ddm X Donnalisi.

Ddm X Basciagoni.

Verza clown.U

New projects.

Quizzone.

Patate. Insulti random per le Orianistas.

Pelato infame (ci sta sempre bene).

Si può senz'altro dire che il rapporto di collaborazione tra Daniele e la produzione del Gf Vip non si è concluso nei migliori dei modi. L'ex tronista è stato infatti squalificato e sembra sia in causa contro l'azienda Mediaset. Problemi anche con il Gran Hermano Vip, la versione spagnola del reality show del Grande Fratello, prima, durante e dopo la partecipazione della sua ex compagna d'avventura al Gf Vip 7 e fidanzata Oriana Marzoli. Quest'ultima afferma di essere stata espulsa dal programma mentre gli autori hanno smentito più volte, comunicando che è stata lei a lasciare il reality.

Proprio in merito agli argomenti annunciati da del Dal Moro, Oriana ha voluto precisare che lei non c'entra assolutamente nulla e quindi si dissocia da ciò che dichiarer Daniele questa sera.

"Voglio che si sappia che io non c’entro niente con le cose che lui voglia dire, di NESSUN argomento.

Grazie."