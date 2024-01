Daniele Dal Moro querela Selvaggia Lucarelli: il motivo

Gossip TV

L'ex tronista veneto ex gieffino contro la giornalista del Fatto: "Ci vediamo in tribunale!"

L'ex tronista veneto ex gieffino della settima edizione del Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro era stato annunciato come conduttore di una serata dedicata alla memoria di Chiara Ugolini, la ragazza uccisa nel 2021 a Calmasino di Bardolino dal vicino di casa, Emanuele Impellizzeri.

Daniele Dal Moro querela Selvaggia Lucarelli: ecco cosa è successo

L'evento benefico contro la violenza sulle donne è in programma per il prossimo 20 gennaio al teatro di Fumane, in provincia di Verona ed era stato richiesto l'ex gieffino per condurla, il quale aveva accettato gratuitamente di partecipare all'evento.

Dopo l'annuncio, Selvaggia Lucarelli su Instagram ha condiviso una serie di Ig Stories riportando articoli e filmati del comportamento di Daniele al Grande Fratello Vip (dal quale è stato poi squalificato) Secondo la giornalista, l'ex gieffino non era certamente una figura adatta a supportare messaggi contro la violenza sulle donne. A seguito delle esternazioni della Lucarelli, Dal Moro aveva replicato sui social:

"Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelli come te… Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficienza"

A distanza di breve tempo, però, Selvaggia ha dato un nuovo aggiornamento sulla vicenda, svelando che Dal Moro non condurrà più la serata in questione: “Daniele Dal Moro non condurrà la serata sulla violenza contro le donne“.

Daniele quindi ha annunciato su Threads di aver preso la decisione di querelare Selvaggia:

"In data 20/01/2024 avrei prestato la mia immagine in forma gratuita per un evento benefico in favore di CADMI. In primo luogo perché a favore della tematica che sostiene, e in secondo luogo perché l’evento a cui fa riferimento è ubicato nella mia città di residenza nonché natia alla quale, come molti di voi sanno, sono particolarmente legato. Non mi sono candidato in nessuno modo per la conduzione di quest’ultima ma mi è stata espressamente chiesta la partecipazione! Ora se rendermi disponibile in termini di tempo, immagine e annessa divulgazione deve ritorcersi negativamente sulla mia persona, cedo senza alcun problema il testimone. Per quanto riguarda la signora Lucarelli, ci vediamo in tribunale. Trovate la mia dichiarazione sul Corriere della Sera "

Stando a ciò che ha ufficializzato l'ufficio stampa dell'evento, Dal Moro sarà sostituito proprio da Selvaggia Lucarelli che ha dato la propria disponibilità a condurre la serata a titolo gratuito.