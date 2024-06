Daniela Martani vince la battaglia legale contro Fedez: "Persecuzione giudiziaria durata sei anni"

Gossip TV

Nelle ultime ore è stata diffusa un'esclusiva di Dagospia che rivela la sconfitta legale del rapper Fedez contro Daniela Martani, opinionista televisiva e deejay nota per il suo attivismo ambientalista e animalista.

Daniela Martani vince la battaglia legale contro Fedez che l'aveva querelata

Fedez aveva intentato una causa per diffamazione contro la Martani, chiedendo un cospicuo risarcimento per alcuni suoi commenti ritenuti diffamatori. Tuttavia, il tribunale non ha riconosciuto il reato di diffamazione, respingendo la richiesta del rapper. L'origine della disputa legale risale a un evento noto: il compleanno di Chiara Ferragni organizzato in un supermercato, che aveva suscitato molte polemiche. La Martani aveva espresso commenti critici in merito, che Fedez aveva considerato diffamatori.

Nel 2018, il compleanno organizzato da Chiara Ferragni all’interno di un supermercato Esselunga per il fidanzato Fedez aveva suscitato molte polemiche La decisione dei Ferragnez di festeggiare in un supermercato aveva attirato molte critiche, in particolare per lo spreco di cibo. Tra le voci critiche, quella di Daniela Martani ex concorrente del Grande Fratello e dell'Isola dei Famosi. In quell'occasione, aveva commentato la festa dicendo:

"Io ve lo dico da anni che sono due idioti palloni gonfiati irrispettosi della vita delle persone e degli animali. Per far parlare di loro non sanno più cosa inventarsi. Fare una festa a casa era troppo normale altrimenti chi glieli mette i like."

Fedez, in seguito a queste dichiarazioni, aveva deciso sporgere una querela contro la Martani per diffamazione. Il rapper aveva richiesto un risarcimento di 100 mila euro per i termini usati dall'opinionista. Tuttavia, il giudice ha ritenuto infondate le accuse di Fedez che non riceverà il risarcimento richiesto. Questo il commento di Daniela Martani sulla conclusione della vicenda giudiziaria:

"Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la 4 volta in tribunale. Ringrazio il mio avvocato per avermi difesa contro questo colosso. Basta usare querele e denunce per zittire le critiche".