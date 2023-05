Damiano dei Maneskin nudo su Instagram mentre fuma uno spinello: il commento di Lazza è virale

Gossip TV

Damiano David, frontman dei Maneskin si è mostrato senza veli sui social per festeggiare la conclusione del lungo tour mondiale Loud Kids Tour.

"Il tour è finito - ha scritto Damiamo sul suo profilo Instagram - significa che ora sarò nudo a fumare canne tutto il giorno". La foto lo ritrae nudo su un letto con un cuore nero che copre le parti intime mentre si fuma uno spinello.

Parole che sembrano rievocare una nota polemica quando il cantante dei Maneskin fu accusato di aver fatto uso di stupefacenti durante l'Eurovision, il festival musicale internazionale in cui la band romana trionfò nel 2021.

Il post di Damiano ha infiammato i fan e le varie testate giornalistiche che hanno immediatamente divulgato la notizia, parlando di una provocazione dissacrante da parte del frontman. Ma non è finita qui. Un commento, quello di Lazza, ha suscitato la medesima attenzione diventano virale. Il rapper milanese ha scritto: "Stai sempre ca*** all'aria oh".

Per alcuni una battuta, per altri una frecciata velenosa. Damiano non ha replicato al commento e pare evidente che non lo abbia particolarmente gradito.