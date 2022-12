Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina, svela i motivi che l'hanno spinta a cambiare vita e a trasferirsi in Spagna

Gossip TV

Dopo le sue interviste a Verissimo, Cristina Scuccia torna sull'argomento del suo cambiamento di vita e sul perché ha scelto di vivere in Spagna. Ecco tutto quello che ha detto.

Dopo aver raccontato di aver abbandonato l'abito da suora per vivere una vita fuori dal mondo religioso, Cristina Scuccia torna a raccontarsi e rivela cosa l'ha spinta a trasferirsi in Spagna.

Cristina Scuccia: "Non volevo dare spiegazioni a nessuno"

In un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l'ex Suor Cristina di The Voice ha rivelato i motivi che l'hanno portata non solo a cambiare vita, ma anche a scegliere di trasferirsi in Spagna. Il cambiamento è iniziato con il lockdown, con quel 2020 che ha modificato le vite del mondo intero. Per Cristina Scuccia è stato il momento di non ritorno, la consapevolezza che per quanto amasse essere una suora e amasse quella vita, c'era anche altro che la chiamava all'esterno.

Da lì, la scelta di abbandonare per sempre l'abito da suora in favore di quello da "civile" e, soprattutto, la scelta di andare a vivere in Spagna, dove lavora come cameriera. Cristina Scuccia motiva così la sua decisione:

"Volevo vivere quest'anno lontano da chi poteva riconoscermi, non volevo giusitifcarmi. In questo periodo ho messo in pausa la musica a certi livelli, ma l'ho vissuta con più intimità. Ho abbracciato la chitarra, mia compagna di viaggio, ho scritto tantissimo, tirato fuori cose mie personali"

Il suo innegabile talento musicale l'aveva portata fino a The Voice, un programma che ha cambiato per sempre la sua vita e il rapporto con le sue consorelle. Infatti, come ha raccontato a SIlvia Toffanin, per le Orsoline il suo successo era diventato difficile da gestire e le aveva portate, in buona fede, ad assumere un atteggiamento molto protettivo nei suoi confronti. Forse, troppo, al punto da farla sentire soffocata.

Ma Cristina Scuccia ha solo parole affettuose per le sue ex consorelle, con cui ancora oggi si sente e, nonostante non sia più parte di quel mondo, anche la Madre Superiora ha ammesso che per loro sarà sempre Suor Cristina. Oggi, vive in Spagna e lavora come cameriera, ha scoperto il valore dell'amicizia, è andata a ballare e sta imparando a vivere la propria vita più liberamente possibile.

E, la musica? Cristina Scuccia non sa se tornerà mai a suonare, ma come ammette lei stessa: "Non pongo limiti alla provvidenza, di sicuro non nascondo che mi piacerebbe tornare a cantare, quindi, vediamo. Chi lo sa".