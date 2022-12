Cristina Scuccia, arriva un avvertimento per l'ex Suor Cristina: "C'è un'ombra ingombrante con cui farai i conti"

Gossip TV

Cristina Scuccia, l'ex Suor Cristina di The Voice, ha rinunciato alla sua vita da suora ed è andata a vivere in Spagna, dove ora lavora come cameriera. Una scelta che ha destato scalpore e commenti vari, l'ultimo dei quali viene da un ex frate francescano, il cantautore Giuseppe Cionfoli. Ecco cosa ha detto.

L'ex Suor Cristina, oggi, Cristina Scuccia, è ritornata alla ribalta proprio con la recente notizia di aver rinunciato alla sua vita da suora Orsolina. Una decisione maturata durante il lockdown e che l'ha portata a lasciare l'Italia e trovare lavoro in Spagna come cameriera. La sua storia è stata raccontata da lei a Verissimo e ha generato non pochi commenti: l'ultimo è quello del cantautore Giuseppe Cionfoli.

Giuseppe Cionfoli avverte Cristina Scuccia sulla sua scelta di vita

Ospite da Silvia Toffanin, Cristina Scuccia ha raccontato i motivi che l'hanno spinta a cambiare vita e a trasferirsi in Spagna: una scelta non facile, ma che è stata inevitabile per lei, dopo l'esperienza di The Voice e il lockdown. Non sentiva più di poter essere una suora, nonostante la sua fede non sia cambiata, anzi, si è rafforzata ancora di più. Su questo cambio radicale di vita hanno detto la loro anche le sue ex consorelle e la Madre Superiora dell'Ordine delle Orsoline.

A loro aggiungiamo anche l'opinione di Giuseppe Cionfoli, cantautore italiano ed ex frate francescano. Cionfoli, in un'intervista a Di Più, ha commentato la scelta di Cristina Scuccia, dicendo che per molto tempo ancora la sua ex vita religiosa potrebbe accompagnarla. E, non in modo positivo, ma come "un'ombra ingrombrante con la quale dovrà fare i conti". Secondo Cionfoli, infatti, è molto difficile lasciar andare completamente la vecchia identità, lui ne sa qualcosa dato che è un ex frate francescano.

Inizialmente, ha continuato, per l'ex Suor Cristina tutto sembrerà più semplice e nuovo, attratta anche da una vita mai vissuta prima: lei stessa ha rivelato come si è sentita la prima volta che è andata a ballare o ha bevuto un drink. Ma, poi, potrebbe non essere facile adattarsi al mondo esterno al convento, non importa se si cambia abito, taglio di capelli o si trucca. Poi, quasi come un rimprovero, aggiunge: "Senza il tuo abito da suora, probabilmente, non avresti vinto The Voice".

Un'affermazione molto dura, ma che non corrisponde certo alla verità: il talento musicale di Cristina Scuccia va al di là delle sue scelte di vita e sempre a Silvia Toffanin ha raccontato che, dopo la vittoria a The Voice, le sue consorelle erano diventate così protettive da farla sentire a volte prigioniera. Forse, nel suo caso, la scelta di abbandonare la vita religiosa è dipesa dalla libertà che le è mancata e che, ora, con il suo nuovo lavoro sembra aver recuperato. E se si guardano le immagini sorridenti di Cristina Scuccia a Verissimo, ci si accorge che non ha rimpianti e che non vede l'ora di vedere dove la sua nuova vita la condurrà.