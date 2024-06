Cristiano Iovino conferma sui social di aver ricevuto soldi da Fedez per non denunciare l'aggressione!

Gossip TV

Cristiano Iovino ha veramente ricevuto soldi da Fedez dopo l'aggressione per non denunciare l'ex marito di Chiara Ferragni? I suoi commenti sui social confermano l'ipotesi.

Si è parlato a lungo dell’aggressione ai danni di Cristiano Iovino, il noto ragazzo del caffè di Ilary Blasi, soprattutto dal momento che tra gli assalitori è spuntato il nome di Fedez. Sembra che il rapper abbia pagato profumatamente Iovino per il suo silenzio, evitando così una denuncia, e ora il personal trainer conferma con alcuni commenti sui social riportati nell’ultima puntata di Farwest condotto da Salvo Sottile.

Cristiano Iovino e Fedez, accordo per evitare la denuncia

Da quando ha lasciato la moglie Chiara Ferragni per Fedez si è aperta una nuova pagina di gossip, non più legata alla sua famiglia e alle loro tenere e costose vacanze insieme, bensì a nuovi flirt tali o presunti, discussioni sui suoi acquisti super lussuosi tra orologio che valgono quasi mezzo milione e macchine da corsa fiammanti. Poi è spuntata la notizia dell’aggressione a Cristiano Iovino, noto ragazzo del caffè di Ilary Blasi, alla quale avrebbe partecipato anche il rapper. Tra video e indiscrezioni, Fedez è stato al centro di colpi incrociati fino a quando non si è parlato di un accordo in termini di denaro per evitare la denuncia.

Fedez avrebbe, quindi, pagato profumatamente Iovino per il suo silenzio e sembra che il personal trainer abbia accettato l’accordo senza troppa fatica. Quello che per ora era rimasto solamente un gossip, sebbene piuttosto piantato grazie a prove e testimoni, ora diventa una verità dal momento che è Iovino stesso a far intendere su Instagram di aver ricevuto una grossa cifra dall’ex marito della Ferragni. Ecco cosa hanno riportato le giornaliste di Farwest, programma condotto da Salvo Sottile, a proposito della vicenda.

Cristiano Iovino conferma: Fedez l’ha pagato!

Mentre la mamma di Fedez tuona sui social, stanca delle chiacchiere attorno al figlio che, tuttavia, non fa nulla per evitare di essere al centro della tempesta mediatica, Cristiano Iovino ha commentato su Instagram le domande e le dichiarazioni di alcuni utenti a proposito del presunto accordo con Fedez. Il rapper l’ha davvero pagato per non denunciarlo? Le giornaliste di Farwest hanno letto in diretta i commenti del presunto amante di Ilary Blasi in cui un utente chiede cosa avrebbe fatto con i soldi dati da Fedez e lui replica di aver intenzione di pagare un avvocato bravo per avere altri soldi.

C’è anche chi chiede se sia vero che il rapper abbia sborsato una cifra altissima e Iovino assicura: “Non è finita qui”. Infine, quando un fan gli chiede perché abbia scelto di denunciare, il personal trainer liquida la domanda ammettendo “Non conviene denunciare in Italia”. Insomma, in questo modo Cristiano conferma le voci sull’accordo con Fedez, ma a Farwest fanno comunque sapere che si è rifiutato di rilasciare un’intervista.