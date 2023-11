ClioMakeUp imprenditrice della bellezza: ecco quanto guadagna in un anno!

Gossip TV

Clio Zammatteo, conosciuta come ClioMakeUp, possiede un impero nel mondo beauty e svela quanto guadagna in un anno la sua azienda.

Clio Zammatteo festeggia quest’anno 15 anni dall’inizio della sua attività come make up artist sul web, con l’apertura del suo canale YouTube che conta ad oggi milioni e milioni di iscritti. ClioMakeUp, così è conosciuta in tutto il mondo, è anche una imprenditrice con il suo brand e ha svelato in una recente intervista l’astronomico fatturato dell’ultimo anno.

ClioMakeUp, ecco il fatturato stellare

Sono trascorsi ben 15 anni da quando Clio Zammatteo ha deciso di aprire il suo canale YouTube, caricando giorno dopo giorno tutorial sul make up che ben presto sono diventati virali sul web. ClioMakeUp, questo il nickname che l’ha resa celebre in tutto il mondo, è esplosa come fenomeno e ha lanciato una moda che ancora oggi viene cavalcata dagli influencer beauty, che si sono spostati su TikTok e Instagram, per raggiungere più pubblico possibile con i loro consigli in campo beauty. Intervistata dal Corriere della Sera, Clio ha ammesso:

“Ho iniziato nel 2017 dopo aver fatto lunghe ricerche e aver messo in pausa il progetto per più di una volta. Quando ho capito che quello era il mio sogno ho lavorato per realizzarlo al meglio. Non volevo affidarmi a terzisti, ma avere una mia produzione e realizzare i prodotti come li avevo in mente. Questo fa la differenza. Ora voglio festeggiare i “primi 15 anni”, sto lavorando a nuovi lanci, non ho ancora trovato tutte le formule che mi soddisfano. Ho tre negozi monomarca a Torino, Firenze e Bari. Mi piacerebbe aprire anche a Milano”.

Mentre il brand di ClioMakeUp è uno dei più acquistati dalle consumatrici italiane, innamorate in particolare dei prodotti dedicati alle labbra che sono diventati iconici, sono stati svelati gli incassi della sua azienda, compresa la parte digital che occupa molto spazio nella vita della make-up artist. Lo scorso anno, con 100 dipendenti a suo carico, Clio ha guadagnato 11.6 milioni di euro.