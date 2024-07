Claudio Amendola pronto alla nuova serie de I Cesaroni: "Tornare sul set sarà un momento che vivrò con grande emozione"

Gossip TV

"E' inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie", Claudio Amendola, a breve, tornerà sul set dell'amata serie dei Cesaroni che tornerà in onda con la settima stagione dopo uno stop di ben 10 anni.

Recentemente è stato annunciato che, a partire dal prossimo novembre cominceranno le riprese della settima stagione de I Cesaroni. Dopo dieci anni dall'ultima stagione, la famosa serie televisiva di Canale 5 tornerà a intrattenere il pubblico con le vicende di Lucia, Giulio, Eva, Marco e molti altri personaggi amati.

Claudio Amendola: "I Cesaroni 7? L'attesa è tanta e l'eredità di quel successo è pesante"

Nelle pagine dell'ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, Claudio Amendola ha rivelato in anteprima:

"In questi giorni stiamo completando la scrittura della sceneggiatura . Poi mi dedicherò al montaggio della fiction "Il Patriarca 2" che ho da poco finito di girare: la vedrete in autunno. Dopodiché il primo set su cui tornerò sarà quello di "I Cesaroni". E sarà senza dubbio un momento che vivrò con grande emozione, curiosità e felicità... è inutile che vi dica quanto sono affezionato a quella serie. Ma anche con senso di responsabilità, perché l'attesa è tanta e l'eredità di quel successo è pesante. "I Cesaroni" hanno ottenuto la fiducia del pubblico. Le persone si sono riviste in noi e hanno capito che eravamo reali, e leali, nel raccontarle. E poi aveva due ingredienti giusti: risate e sentimento. E state sicuri che torneranno"

I nuovi episodi della serie, che ha reso famoso il quartiere Garbatella di Roma, promettono di essere carichi di emozioni. Amendola ha spiegato che è stato l'affetto del pubblico a spingerlo a riprendere la fiction, dato che spesso veniva fermato per strada con la domanda su quando sarebbero tornati i Cesaroni. L'anno prossimo, quindi, scopriremo cosa è cambiato nelle vite dei protagonisti dopo dieci anni, anche se non tutti i personaggi storici saranno presenti. Claudio Amendola sarà sicuramente presente, riprendendo il ruolo del simpatico e sentimentale Giulio Cesaroni. Purtroppo, non rivedremo Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. Quest'ultima, ha dichiarato più volte che per lei la serie è un capitolo chiuso e forse il personaggio di Eva non ci sarà nemmeno.