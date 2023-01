Chiara Nasti, un hater la critica online e l'influencer perde le staffe

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti è stata protagonista di uno spiacevole episodio: durante una diretta Instagram un utente l'ha fortemente criticata e lei ha risposto pan per focaccia. Ecco cos'è successo.

Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una polemica: questa volta per aver risposto a un hater che l'ha criticata sui social. Infatti, da quanto è diventata mamma del piccolo Thiago, gli insulti contro di lei sono notevolmente aumentati.

Chiara Nasti contro un hater:" Ma va' a c*****"

L'ultimo scontro con un hater è scoppiato all vigliia di Capodanno, quando Chiara Nasti ha svolto una diretta su Instagram in cui condivideva un allenamento post-gravidanza con il personal trainer delle vip, Carmine Menna. Durante la videochiamata, l'influencer ha mostrato i vari esercizi, mentre il piccolo Thiago la osservava nella sua culletta.

Chiara Nasti ha commentato, scherzando, sulle difficoltà di restare concentrata con l'allenamento anche con un neonato in casa. Non è la prima volta che l'influencer si sfoga sulle difficoltà della gravidanza: nonostante ami tantissimo il suo nuovo ruolo di madre, ha ammesso che a volte è faticoso fare tutto da sola.

Le sue parole, tuttavia, sono state subito fraintese e c'è un utente, in particolare, che ha scatenato la rabbia dell'influencer. Nel commento incriminato si legge:

"Come allenarsi con un neonato? Ignorarlo e continuare ad allenarsi. Seguitela per altri consigli."

Chiara Nasti, che non è estranea a risposte pungenti contro gli haters, come quel "State zitte, saputelle" contro chi non era d'accordo sul far dormire il bambino con lei, non ha potuto non reagire di fronte a questa cattiveria e ha reagito rispondendo con un sonoro "Posso dirlo? Ma va a c***** va'!".

L'infuencer ha poi pubblicato in una storia su Instagram tutta la dinamica dello scontro, dimostrando ancora una volta che di fronte alle accuse non è persona da lasciar correre.