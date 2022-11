Chiara Nasti, è partita la querela per gli insulti dopo il parto

Gossip TV

Chiara Nasti è diventata mamma da pochi giorni e ha condiviso la sua gioia sui social. Ma, oltre ai tanti messaggi di affetto, sono giunti anche molti commenti negativi e insinuazioni. La risposta immediata è stata una querela, come dichiarato dalla suocera dell'influencer. Ecco cosa è successo.

Non c'è un attimo di tranquillità per la neomamma Chiara Nasti. A pochi giorni dal parto, i continui commenti negativi hanno fatto scattare una persona vicina all'influencer e sembra che la querela sia dietro l'angolo.

Chiara Nasti, le insinuazioni sulla paternità del figlio e la querela

Condividere un momento sui social, per un'influencer, può essere un'arma a doppio taglio: nel caso di Chiara Nasti, dopo la polemica in gravidanza per le parole classiste, le foto del parto sul suo profilo Instagram hanno scatenato un'ondata di affetto e di auguri, ma anche le solite polemiche sull'esposizione di momenti così privati. Tuttavia, c'è anche qualcuno che si è spinto oltre e, ora, rischia di beccarsi una querela con fiocchi.

A quanto pare, alcuni haters hanno fatto delle insinuazioni molto pesanti, alle quali i diretti interessati hanno deciso di non rispondere, ma su cui, invece, non è riuscita a passarci su la suocera di Chiara Nasti. Tutto è iniziato quando sotto la foto del piccolo Thiago e di Chiara Nasti sono apparsi alcuni commenti negativi e che, addirittura, mettevano in dubbio la paternità del bambino.

I commenti prendono spunto dal flirt che Chiara Nasti avrebbe avuto con il calciatore della Roma Niccolò Zaniolo e che, perciò, sarebbe il vero padre del figlio che Chiara Nasti ha avuto da Mattia Zaccagni.

Se, però, la coppia dei genitori ha deciso di non commentare e ignorare i commenti, non si può dire lo stesso della suocera dell'influencer: per difendere la sua famiglia e il nipotino appena nato, la madre di Mattia Zaccagni ha deciso che ci saranno delle conseguenze legali per gli haters che hanno scritto queste ingiurie: