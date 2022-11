Chiara Nasti, polemica sul Covid-19: "Ho fatto bene a non fare il vaccino prima del parto"

Gossip TV

La neo mamma Chiara Nasti aveva rivelato qualche tempo fa che aveva scelto di non vaccinarsi prima del parto. Un commento che aveva infastidito molti followers, i quali le avevano risposto prontamente. Ecco cosa è successo.

In risposta ad alcune domande dei followers, l'influencer Chiara Nasti, che ha oggi annunciato la nascita del piccolo Thiago, aveva rivelato di non aver voluto fare il vaccino prima del parto. Una decisione su cui alcuni dei fan avevano avuto da ridire.

Chiara Nasti, è polemica per il commento sul vaccino contro il Covid-19

Tra le domande che i fan le hanno posto in un box su Instagram, Chiara Nasti si è trovata a rispondere anche ad una relativa al vaccino contro il Covid-19 e che, ha ammesso l'influencer, ha preferito non fare prima del parto.

A infastidire i followers, tuttavia, non è stata la decisione della ragazza di non vaccinarsi prima di partorire il piccolo Thiago, quanto piuttosto le parole che ha pronunciato a sostegno di questa decisione. Ricordiamo che non è la prima volta che Chiara Nasti finisce nei guai per qualcosa che ha detto, ad esempio quel commento classista su un bambino apparso nelle sue storie.

Perciò, ormai, non dovrebbe sorprendere con le sue uscite. Eppure, considerando anche la materia trattata - il Covid-19, i vaccini e le vittime della pandemia - i suoi fan si aspettavano un minimo di empatia in più dai suoi discorsi. L'influencer, infatti, ha affermato in merito al vaccino pre-parto:

" Alla fine ho fatto bene, non è cambiato nulla... probabilmente con un vaccino avrei avuto anche dei problemi. Odio gli obblighi...faccio sempre il contrario."

Un'affermazione che ha scatenato un'ondata di indignazione sul web, in particolare su Twitter, dove la storia è stata ripostata più volte. I commenti negativi si sono sprecati, dalla più semplice accusa di ignoranza, fino a quella di non avere rispetto per chi ha perso i propri cari a causa del Covid-19. Insomma, un'autentica bufera si è scatenata sulla neo-mamma Chiara Nasti per le sue affermazioni.