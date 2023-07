Chiara Nasti, polemica per l'assenza del figlio neonato in luna di miele, ma lei risponde così!

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti è stata presa di mira a causa della decisione di non portare suo figlio Thiago, di soli sette mesi, in luna di miele con lei e il marito Mattia Zaccagni. Ma ecco come ha risposto alle critiche!

Martedì 20 giugno, Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono convolati a nozze alla presenza di oltre 100 invitati, in una romantica cerimonia seguita poi da un lussuoso ricevimento. La coppia, qualche giorno dopo il lieto evento, è partita per la luna di miele negli States, ma senza il figlio neonato Thiago, nato a novembre e di soli 7 mesi. Una decisione che non ha mancato di far discutere.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni in luna di miele senza Thiago: polemiche e frecciatine a cui l'influencer risponde così!

Durante il soggiorno a Miami, Chiara Nasti ha pubblicato diverse stories delle cene e dei romantici momenti trascorsi con il marito Mattia Zaccagni, non mancando anche di condividere sui social un dolce pensiero per il bambino: l'influencer napoletana non ha nascosto di sentire nostalgia di casa e del suo bambino, ma sul web non sono mancate le polemiche verso la decisione di non portare con sé il figlio neonato.

Una volta tornata a Roma, Chiara Nasti ha deciso di rispondere a tono alle polemiche sul suo conto e, approfittando del box domande di Instagram, ha risposto alle domande dei followers. L'influencer ha voluto sottolineare che, anche se ha sentito la mancanza del suo bambino, non meritava certo queste critiche:

"Non mi sono assolutamente sentita in colpa, anche perché era in mani molto sicure. Era con mia mamma e mia sorella, con la mia famiglia, insomma, quindi, ero tranquilla su quello. Mi è mancato tantissimo e credo che non farò più un viaggio così lungo senza di lui, magari, un weekend con mio marito sì, assolutamente, anche perché credo che sia una cosa necessaria, altrimenti, si perde quella cosa che ci deve essere nella coppia. Però, sì, ci è mancato molto. Comunque, in colpa no, è un bambino molto sereno e non ne ha risentito."