Chiara Nasti, nuove critiche al figlio Thiago: l’influencer replica furiosa, cosa è successo

Chiara Nasti pubblica una foto di famiglia ma piovono terribili critiche per il nuovo taglio di capelli del figlioletto Thiago. Cosa è successo?

Non è un mistero che Chiara Nasti sia una delle influencer più bersagliate di Instagram ma gli haters sembrano non avere mezze misure quando si tratta di lei e della sua famiglia, anche al costo di prendersela con il figlioletto Thiago e provocare la forte reazione della partenopea. Ecco cosa è successo.

Chiara Nasti sbotta contro una Haters

Da quando ha iniziato la sua attività come influencer su Instagram, Chiara Nasti si trova spesso e volentieri al centro delle critiche del popolo del web. C’è chi critica le sue foto con borse costose e griffate sempre in primo piano, chi non ha sopportato il gender reveal allo Stadio Olimpico e chi, invece, ha trovato sopra le righe le bomboniere di lusso per il matrimonio con Mattia Zaccagni. Insomma, vero che talvolta la partenopea cade in qualche scivolone evitabile, ma vero anche che ogni cosa che fa sembra dover passare il vaglio di un pubblico impossibile.

Questa volta la nuova critica, dopo lo spiacevole lite pubblica in un bar, arriva proprio ai danni del figlio Thiago, il primogenito di Chiara che è nuovamente in dolce attesa e in estate darà alla luce una femminuccia. Qualche giorni fa, in occasione di Pasqua, Nasti ha pubblicato una foto di famiglia con il primogenito e il marito Mattia, una foto molto dolce e allegra. Qualcuno, tuttavia, ha deciso di porre l’attenzione su Thiago, criticando il taglio di capelli che i genitori hanno deciso per lui.

“Ma come si fa a tagliare i capelli ad un bambino in quel modo lì? Poverino”, ha scritto un’utente e puntuale è arrivata la replica dell’influencer, furiosa per quello che ha letto: “Poverino di che? Ma poverini i tuoi”. Insomma, Chiara è intransigente quando si parla del figlio, ed effettivamente questi sono commenti che ognuno potrebbe evitare di pubblicare sui social, soprattutto se riguardano un bambino. Nel frattempo, Nasti ha annunciato la sua attenzione di mettersi a dieta per concludere al meglio la sua gravidanza, e non ha ancora scelto il nome della secondogenita suscitando la curiosità dei suoi fan più fedeli.