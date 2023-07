Chiara Nasti, l'influencer si scaglia contro un hater: "Grottesche..."

Gossip TV

Chiara Nasti di nuovo al centro di una bufera: ecco come ha risposto a un hater che l'ha insultata come madre.

L'influencer napoletana Chiara Nasti è finita di nuovo al centro di una polemica, questa volta per una risposta molto aggressiva nei riguardi di un hater per le offese ricevute.

Chiara Nasti, risposta aggressiva contro le offese di un hater

Da quando è diventata mamma del piccolo Thiago, nato lo scorso novembre dalla relazione con Mattia Zaccagni, l'influencer Chiara Nasti è stata spesso presa di mira per il suo modo di essere madre. Diversi utenti sui social, infatti, l'hanno accusata di essere una pessima madre e di sfruttare il figlio ancora piccolo per sponsorizzare prodotti, come se fosse un bambolotto.

Anche in occasione della luna di miele, poco dopo la celebrazione delle nozze con Zaccagni il 20 giugno, Nasti era stata presa di mira per aver deciso di lasciare a casa il piccolo Thiago, godendosi il viaggio di nozze da neo sposina. In quell'occasione, la risposta dell'influencer era stata decisa, ma pacata e aveva ribadito come, nonostante sentissero la mancanza del loro piccolo, per lei e Mattia era stato importante vivere la luna di miele come coppia e non solo come neo genitori.

Invece, nelle scorse ore, Chiara Nasti si è ritrovata a rispondere al commento di una mamma hater e la sua risposta ha scatenato una bufera. La donna in questione ha deciso di scriverle in privato e l'influencer ha pubblicato il commento offensivo, nel quale, ancora una volta veniva accusata di non essere una buona madre:

"Mi dispiace tanto, tantissimo, ma di maamma non hai niente. Eppure giovani come te ce ne sono. Ma si vede dai gesti, dalle movenze. A te tutto questo manca. Piccolo, è solo uno zimbello. Non c'è amore, si vede"

La risposta di Chiara Nasti non si è fatta di certo attendere e, infatti, l'influencer ha commentato sprezzante l'offesa:

"Mamma mia, crescerei io i vostri figli, poveri bimbi vittime di queste mamme incattivite dalla vita dove gli si trasmettono gli stessi valori: invidia, tristezza e cattiveria. Mio figlio è un bambino attivissimo, felicissimo e super sveglio, perché ha una mamma come me a differenza vostra. Già per esprimere certi pensieri mi piange il cuore per voi."

Nasti ha poi voluto ribattere a chi l'ha prontamente offesa per l'aspetto del suo addome a diversi mesi dal parto e qui si è spinta ad accusare le sue haters di essere grottesche:

"Il mio obiettivo è tornare più in forma di prima. Il vostro qual è? Annullarvi da buone esaurite? Questo vi fa più mamme? No, perché non vorrei essere cattiva ma le stesse che commentano sono grottesche"