Chiara Nasti incinta: Chi è il compagno Mattia Zaccagni

Conosciamo meglio Zaccagni, il calciatore con il quale la Nasti sta per mettere su famiglia!

Ecco chi è Mattia Zaccagni, il fidanzato di Chiara Nasti

Mattia Zaccagni nasce a Cesena, in Emilia Romagna, sotto il segno dei gemelli, il 16 giugno del 1995; ha quindi quasi 27 anni. Grazie alla sua passione e al suo talento, inizia ben presto a muovere i primi passi nel mondo calcistico. Mattia si forma nel settore giovanile del Bellaria Igea Marina, e fa il suo debutto in squadra tra i professionisti nella stagione 2012-2013.

Esordisce nel 2012 a soli 17 anni, sostituendo per qualche minuto Francesco Nicastro, con il ruolo di trequartista. Nel 2013, invece, Zaccagni esordisce da titolare. Nello stesso anno, viene prestato al Verona, mentre l'anno dopo al Venezia. Sempre nel 2014, Mattia fa il suo debutto in Serie A, sostituendo Sala. Nel 2016, per sei mesi, passa al Cittadella: è anche grazie a lui se questa squadra passa dalla Serie C alla Serie B.

Nel 2017 Zaccagni torna al Verona. Nel 2020 viene convocato per la prima volta in nazionale, ma non scende in campo; lo vediamo scendere in campo con la maglia degli Azzurri soltanto nel 2022, durante l'amichevole Turchia-Italia, prendendo il posto di Niccolò Zaniolo. Nel 2021 Mattia viene ceduto in prestito alla Lazio, dove percepisce uno stipendio di 1,95 milioni.

Ad oggi è al centro del gossip perché la sua fidanzata, l'influencer napoletana Chiara Nasti, aspetta un figlio da lui. La ragazza è quasi al quarto mese di gravidanza, e la coppia lo ha annunciato prima in campo e poi sui social: Chiara ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell'esultanza di Zaccagni, il quale, dopo aver segnato un goal, ha messo il pallone sotto la maglia ed il pollice in bocca.