Chiara Nasti, il suo abito da sposa ha un costo da capogiro!

Ecco quanto ha speso l'influencer napoletana Chiara Nasti per l'abito da sposa con cui ha detto sì al compagno Mattia Zaccagni. Vediamo insieme i dettagli!

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono convolati a nozze martedì, 20 giugno, con una sontuosa cerimonia nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli a Roma, la stessa del matrimonio Blasi e Totti. A seguire, gli sposi e gli oltre 100 invitati si sono spostati nella magnifica Villa Miani, per il ricevimento nuziale.

Chiara Nasti, abito (anzi 3) da sposa con costo da capogiro!

Per l'occasione, l'influencer deciso di indossare diversi abiti, il primo per la cerimonia in chiesa, poi nel corso del ricevimento è passata ad altri due modelli. Il primo era un Monique Lhuillier dall'esorbitante cifra di 20mila euro, come rivela Novella2000. L'abito presentava un corpetto di pizzo e un'ampia gonna di tulle. Per il ricevimento Chiara Nasti ha invece optato per un aderente abito a sirena appartenente alla collezione di Berta Bridal e, infine, per il lancio del bouquet l'influencer ha deciso di indossare un mini abito dello stilista Alessandro Angelozzi.

Il ricevimento è durato fino a tarda notte e non sono passate inosservate neppure le costose bomboniere scelte per gli invitati e mostrate da Nasti nelle sue stories su Instagram. Come riporta Today.it:

"Un tavolo lungo con sopra una distesa delle arcinote shopper con la scritta Chanel nera su sfondo bianco e con all'interno ben due confezioni: una più piccola personalizzata con una rosa con sopra scritti i nomi di Chiara e Mattia e una più grande. Dentro alla confezione più voluminosa il vero e proprio regalo agli invitati: un profumo della famosa maison francese, Paris-Venice in confezione da 50ml e dal costo di 98euro l'una"

La coppia è convolata a nozze, dopo essersi unita in matrimonio con rito civile a marzo, mentre a novembre hanno accolto il piccolo Thiago, il loro primogenito, con cui Chiara ha ballato durante la serata.