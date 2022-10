Chiara Nasti, ennesima bufera per il commento classista postato sui social

Gossip TV

Chiara Nasti è di nuovo nell'occhio del ciclone, questa volta per un commento classista postato sui social. Ecco cosa è successo.

Non sembra essere un momento facile per Chiara Nasti. L'influencer è ancora una volta protagonista di una bufera sui social: questa volta a far parlare è un commento che avrebbe postato in risposta a un utente su Instagram.

Chiara Nasti: "Farei attenzione a come parli"

In alcune stories sul suo profilo social, Chiara Nasti compariva insieme a un bambino. Un utente aveva commentato alcune parole pronunciate dal bambino visto nelle stories e che a suo dire non erano adatte alla sua età:

" Ma quel bimbo maleducato nelle storie chi è? Come può far sorridere un bimbo di sei anni che dice v********o?"

La risposta piccata di Chiara Nasti non si è fatta attendere:

"Ma maleducato perché? Io farei attenzione a parlare di chi non conosci perché se forse non lo sai quel bimbo sta molto bene economicamente, oltre ad essere molto ma molto sveglio. Magari un giorno sarà il tuo datore di lavoro e dovrai solo ringraziarlo. Ma imparate a campare su"

La sua risposta ha fatto indignare fortemente gli utenti del web, che si sono scatenati dandole della classista. E, non a torto. Più di qualche utente su Twitter si è lamentato dell'evidente classismo dimostrato dall'influencer partenopea.

Persino, la pagina Twitter de Il Signor Distruggere ha riportato l'accaduto, provvedendo a realizzare diversi meme in merito.

Chiara Nasti e il nuovo passo verso l’abisso. pic.twitter.com/SlpUWjvHMx — Signor Distruggere (@SirDistruggere) October 24, 2022

Non è la prima volta che Chiara Nasti finisce nell'occhio del ciclone dei commenti social. L'influencer, che aspetta un figlio dal compagno e calciatore Mattia Zaccagni, era stata fortemente criticata per alcune dichiarazioni poco felici su Instagram: dalle donne che prendono peso in gravidanza e sugli invidiosi che avrebbero rosicato dopo il suo gender reveal.