Chiara Nasti a ruota libera: "Noi siamo stati molto fortunati, se mostrerò il bambino sui social? Si vedrà!"

Dopo le polemiche degli ultimi giorni, l'influencer Chiara Nasti si è sbilanciata sulla sua gravidanza.

Momento non proprio facile per Chiara Nasti, che è stata duramente criticata dagli haters per via di alcune sue dichiarazioni in merito alla gravidanza. Nelle ultime ore, la giovane influencer ha deciso di intervenire nuovamente sui social per rispondere ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan.

La confessione di Chiara Nasti

Gravidanza dolce-amara per Chiara Nasti che, da quando ha annunciato sui social di aspettare un figlio dal calciatore Mattia Zaccagni, è finita al centro di un vero e proprio polverone mediatico. Il motivo? Alcune dichiarazioni poco felici su Instagram: dalle donne che "svaccano in gravidanza" a coloro che "rosicano" perché non possono permettersi un gender reveal come il suo.

Nelle ultime ore, però, la Nasti è tornata sui social per rispondere ad alcune curiosità dei fan riguardanti la sua gravidanza. Occasione in cui ha rivelato pubblicamente di non avere avuto difficoltà a rimasta incinta:

Conosco tantissime persone che ci hanno impiegato anni e anni. So che è dura perché ti scoraggia mentalmente dopo un pochino[…] Noi siamo stati molto fortunati, è arrivato al primo tentativo ringraziando Dio. Ma ognuno ha i propri tempi, ogni corpo e diverso. [...] Devo dire che sono stata super fortunata per quanto riguarda nausee ecc. Anzi sono stata una bomba potrei dire. Ma ultimamente ho acidità, non so, non digerisco davvero nulla. Poi ho sonno, troppo sonno!

Alcuni utenti hanno chiesto a Chiara se mostrerà il bambino sui social. A tal proposito la sorella dell'ex tronista Angela Nasti ha confessato di non avere ancora le idee chiare:

Boh… sinceramente è un problema che per ora non mi creo neanche… perché potrei dirti no e poi cambiare idea… non sono Pro per ora. Ma poi si vedrà. Anche perché mio marito non è proprio social, a differenza mia.