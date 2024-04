Chiara Nasti è stata querelata da una cassiera di un supermercato: ecco cosa è successo

Gossip TV

La nota influencer Chiara Nasti, è stata querelata dalla cassiera di un supermercato romano in cui si era recata per fare la spesa. La donna è stata offesa sui social dopo che si sono diffuse le sue foto e rivelata la sua identità.

La nota influencer Chiara Nasti, è stata querelata dalla cassiera di un supermercato romano in cui si era recata per fare la spesa. La donna è stata offesa sui social dopo che si sono diffuse le sue foto e rivelata la sua identità.

Chiara Nasti è stata querelata

A riportare la notizia, Fanpage. La vicenda risale a marzo, quando la moglie del calciatore Mattia Zaccagni, su Instagram, aveva manifestato il suo grande disappunto in un negozio di alimenti. Sembra che la Nasti, incinta, fosse in attesa in fila e nessuno l'avrebbe fatta passare tantomeno la cassiera avrebbe invitato le persone a farlo.

"È incredibile quanto non ci sia più solidarietà ed empatia da parte delle persone, una roba folle, uno schifo" ha esternato la Nasti in una Ig Stories. Pare che inoltre la cassiera si stata rimproverata dal direttore del supermercato e che in oltre sia stata svelata la sua identità che le avrebbe causato la solita ondata di osio sui social. La Nasti è stata quindi querelata dalla dipendente del supermercato.

"Per questa ragione, quindi, la donna ha deciso di denunciare l'accaduto alla Polizia Postale di Roma per diffamazione a mezzo web, tramite l'avvocato Mario Pinelli - si legge su Fanpage - La cassiera ribadisce di essere stata tirata in ballo dall'influencer ingiustamente, dal momento che lei stava lavorando in quel momento e non aveva fatto nulla che potesse giustificare il fatto di essere stata l'oggetto di uno sfogo così forte sui social che, poi, ha attirato altro odio nei suoi confronti. Elemento che, inoltre, ha portato alla decisione di rivolgersi alla polizia postale è stata proprio la pubblicazione della foto, con la quale è stato violato il suo diritto alla privacy"