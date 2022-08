Chiara Nasti dà un’anticipazione sulle nozze con Mattia Zaccagni: ''Sposarsi con il pancione è bellissimo ma…''

Gossip TV

Chiara Nasti parla del matrimonio con Mattia Zaccagni e della gravidanza.

Chiara Nasti sta per diventare mamma e moglie di Mattia Zaccagni, dopo una romantica proposta di nozze. L’influencer partenopea ha risposto ad alcune domande su Instagram, parlando di come vorrebbe che fosse il suo matrimonio e svelando perché non pensa di aver preso questa decisione troppo in fretta.

Chiara Nasti si sbilancia sulle nozze con Mattia Zaccagni

Tra le influencer più popolari su Instagram, Chiara Nasti ha annunciato sui social di essere in dolce attesa del suo primogenito, un maschietto come confermato dal gender reveal allo Stadio Olimpico che ha creato non poche polemiche. Pochi giorni fa, Chiara Nasti ha ricevuto la proposta di nozze del compagno Mattia Zaccagni, che l’ha sorpresa con un anello vistoso durante una cena intima. Il momento è stato registrato con dovizia e condiviso sui social, dove i fan si sono affrettati ad interrogare la partenopea. Chiara si sposerà con il pancione in bella vista?

“Sicuramente sposarsi con il pancione è bellissimo, ma vogliamo il nostro bimbo quel giorno. Ora mi sentirei troppo impacciata perché sento la pancia troppo grande già. Non mi godrei a pieno quel giorno. Dopo la nascita”.

Chiara e Mattia fanno coppia da poco tempo e questo ha mosso tante supposizioni, talvolta anche maligne. In tanti, infatti, hanno trovato strano non solo che la coppia provasse immediatamente a fare figli, ma anche che ora stia pensando seriamente di convolare a nozze. Ecco cosa ha dichiarato Nasti a tal proposito.

“Boh, noi ci amiamo e desideriamo questo. Ci sono coppie che dopo 10 anni si sposano e poi si mollano il mese dopo e coppie che fanno velocemente e durano per sempre. Io credo che sia tutto una questione di scelte. Lui aveva mille alternative e scegliere altro, così come me. Noi stiamo scegliendo di costruire la nostra famiglia al meglio. Con rispetto, amore e tutto quello che di bello ci possa essere. Il resto è davvero superfluo”.