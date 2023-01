Chiara Nasti, commenti al vetriolo per la borsa Chanel e l'influencer risponde così

Gossip TV

Chiara Nasti si è mostrata sui social con il piccolo Thiago, indossando una borsa di Chanel. Gli haters si sono scatenati subito con commenti e polemiche, ma lei ha zittito tutti con la sua risposta. Ecco cosa ha detto.

L'influencer Chiara Nasti ha avuto un nuovo scontro con gli haters del web: da quando è diventata mamma del piccolo Thiago sembra che le polemiche nei suoi confronti siano aumentate, al punto che quasi ogni giorno è costretta a difendersi da accuse ridicole.

Chiara Nasti, la borsa di Chanel scatena i commenti negativi dei leoni da tastiera

Da quando è diventata mamma, per gli haters, Chiara Nasti ha commesso una serie di scivoloni dopo l'altro, come il costoso set fotografico allestito per celebrare la nascita del figlio, oppure il peluche dal valore esorbitante che secondo lei sarebbe il giocattolo preferito del bambino. Per non parlare della decisione dell'influencer, prima di partorire, di non mostrare troppo il figlio sui social, mentre dalla nascita, la ventiquattrenne napoletana non ha fatto che ostentare il primogenito suo e di Mattia Zaccagni sui social.

In una foto con il piccolo Thiago, l'influencer Chiara Nasti ha mostrato la tutina griffata del bambino e abbinata a essa, sebbene la foto fosse stata scattata dentro casa, una borsa Chanel abbinata alla tutina del bambino. Questa immagine è stata per molti l'ennesima dimostrazione della superficialità dell'influencer, desiderosa di ostentare la sua ricchezza. A corredo della foto, l'influencer ha scritto una dolce dedica per il bambino:

"Hai tutto il mio tempo e il mio cuore fagottino mio, ti proteggerò per sempre da tutto il nero, il marcio, il cattivo e il brutto che c'è in questo mondo. Sei vita, Thiago."

Una dedica molto affettuosa e sentita, che però per molti stonava con la foto con la borsa di Chanel. E, infatti, c'è chi non ha perso tempo e ha commentato: "Un augurio bellissimo, ma la foto con la borsa potevi evitarla". A queste parole, però, Chiara Nasti non si è trattenuta e ha risposto a tono:

"Ti ringrazio e capisco perfettamente che se avessi avuto una borsa di Zara in foto ero una persona migliore e non sarebbe stato assolutamente un problema."