Chiara Nasti, accuse durissime contro l'influencer: "Sei una madre a metà". E lei risponde così

di Maria Castaldo 21 novembre 2022

Chiara Nasti è diventata mamma da pochi giorni, ma gli haters non le lasciano tregua. A quanto pare c'è chi l'accusa di non essere una vera madre, ma l'influencer non ci sta e risponde pan per focaccia. Ecco cosa ha detto.