Chiara Maggenti: Tutto sulla moglie di Damiano Carrara

Chiara Maggenti: Ecco chi è la moglie di Damiano Carrara

Chiara Maggenti nasce a Lucca, in Toscana, sotto il segno del Sagittario, il 25 novembre del 1989; ha quindi 33 anni. Ancora oggi vive nella sua città natale, ed abita insieme a Damiana Carrara, uno dei pasticceri più amati della TV italiana, e americana. I due, dopo anni di fidanzamento, sabato 9 luglio sono convolati a nozze. Il loro matrimonio da favola ha fatto battere i cuori dei più.

Dal suo profilo Instagram, attualmente seguito da ben 39,5mila follower, si evince non soltanto il suo amore per il marito, bensì anche quello per il buon cibo - che, come si legge nella sua bio dell'IG, adora tanto cucinare quanto mangiare -, per i viaggi e per il loro cagnolino, Paco, un pincher di circa 9 anni. Chiara, però, lavora come general manager dell'Atelier di Damiano, appunto l'Atelier Damiano Carrara.

Benché sia una coppia piuttosto riservata, sui social è capitato e capita che lui le faccia delle meravigliose dediche, mostrando il suo animo romantico. Oltre a cucinarle spesso il suo cibo preferito, quello asiatico, Carrara regala alla Maggenti frequentemente dei fiori. Inoltre, per il suo trentesimo compleanno, lo chef l'ha sorpresa con un viaggio alle Isole Mauritius.