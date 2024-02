Chiara Ferragni toglie la Fede nuziale, nuovi indizi sulla crisi nera con Fedez

Gossip TV

Chiara Ferragni si fotografa senza la fede nuziale e torna prepotente il gossip sulla forte crisi matrimoniale con Fedez.

Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi? Continuano le indiscrezioni sulla coppia, nonostante qualche sporadica apparizione insieme e la cena di San Valentino super romantica trascorsa insieme. Poche ore fa, infatti, Chiara ha cambiato la sua immagine del profilo, escludendo il marito, per poi pubblicare una foto senza la fede nuziale. Ecco tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, foto senza anello: conferma la crisi con Fedez?

Da quando è esploso l’affaire Balocco, Chiara Ferragni sta vivendo un momento decisamente particolare, cercando di riconquistare la fiducia di tantissimi fan che le hanno voltato le spalle e dei brand, che continuano a mollarla su due piedi, con danno economici non indifferenti. In tutto ciò, anche il matrimonio con Fedez sembra aver subito una brusca battuta d’arresto. I due hanno iniziato ad apparire sempre meno insieme sui social, cosa alquanto insolita per i Ferragnez, poi i gossip sull’imminente divorzio che riportano una crisi nera e insanabile per la golden couple di Instagram.

Fedez e Chiara hanno festeggiato insieme San Valentino con una cena romantica tra rose e candele, ma a tutti è parso di notare poca complicità tra marito e moglie, quasi annoiata dall’appuntamento. Poche ore dopo, poi, Chiara ha servito un nuovo colpo da maestra agli amanti del gossip. Prima, infatti, l’influencer ha cambiato la sua immagine del profilo togliendo quella di famiglia, a favore di uno scatto dolcissimo con i figli Leone e Vittoria. Poi, non contenta, Ferragni ha fotografato la sua mano mostrandola priva di anello di fidanzamento e fede nuziale.

Inevitabilmente si sono scatenati nuovi rumors su questo gesto eclatante, e nuovamente Chiara e Fedez sono apparsi insieme in un breve video nelle Ig Stories. Insomma, sembra che ogni volta che il gossip diventi un po’ troppo forte, i due corrano ai ripari per mantenere una parvenza di normalità, ma questo meccanismo è stato fiutato dal popolo del web, che non crede affatto che tra loro sia tutto normale. Insomma, non resta che attendere per scoprire se la crisi rientrerà o meno.