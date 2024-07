Chiara Ferragni sul caso delle uova di Pasqua: "Dono 1,2 milioni di euro, non è una sanzione"

Gossip TV

Chiara Ferragni ha aggiornato i suoi follower sugli accordi raggiunti dalle sue società per chiudere il procedimento relativo al caso delle "uova di Pasqua"

Chiara Ferragni, rinuncia al ricorso al Tar: pagherà 1,2 Milioni

La Ferragni, su Instagram, ha parlato degli agli accordi presi dalle sue società per chiudere il procedimento avviato dall’Antitrust in relazione al caso delle uova di Pasqua. Ha spiegato che le sue aziende, TBS Crew srl e Fenice srl, hanno deciso di intraprendere misure significative per risolvere la questione.

L'ex compagna di Fedez, ha rivelato che uno degli accordi principali prevede una donazione di oltre un milione di euro a un’associazione benefica, un gesto volto a dimostrare il suo impegno sociale e la sua volontà di contribuire positivamente alla comunità. Questa donazione non è stata imposta come sanzione, ma è stata scelta volontariamente da Chiara e dalle sue società, dimostrando un forte senso di responsabilità e generosità.

Ma le novità non finiscono qui. Ferragni ha anche affrontato il caso dei pandori solidali Balocco, fornendo ulteriori dettagli sui passi che le sue società stanno intraprendendo per garantire la trasparenza e la correttezza delle loro operazioni commerciali. Ha sottolineato l'importanza di mantenere una netta separazione tra le attività commerciali e le iniziative benefiche, pur continuando a sostenere progetti sociali e cause meritorie.

Chiara Ferragni ha utilizzato il sito ufficiale del suo brand per illustrare per iscritto i nuovi impegni delle sue società. Ha spiegato che, oltre alla donazione, le sue aziende si impegnano a rivedere i regolamenti interni per garantire una gestione trasparente e corretta delle attività di comunicazione e marketing L’associazione che beneficerà della generosa donazione è “I bambini delle fate”, un'organizzazione fondata da Franco Antonello a Barletta. Questa associazione aveva già ricevuto donazioni da Dolci Preziosi negli anni precedenti, ma le somme non erano legate alla vendita delle uova di Pasqua marchiate Ferragni. L'influencer ha dunque deciso di non procedere con il ricorso al Tar per la multa ricevuta nel caso dei pandori Balocco. Ha preferito chiudere definitivamente la vicenda pagando una multa di un milione di euro, dimostrando ancora una volta la sua volontà di risolvere i problemi in modo trasparente e responsabile. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato le sue società, Fenice e TBS Crew, rispettivamente per 400 mila e 675 mila euro.