Chiara Ferragni si sbottona su Fedez: ''Le cose che combina? Non sai il resto''

Chiara Ferragni si espone su Fedez e i gossip che lo riguardano, a raccontarlo è Deianiza Marzano: ecco le confessioni dell'influencer.

Chiara Ferragni al centro del gossip che non sembra volerla abbandonare da quando è scoppiato lo scandalo Balocco ed è finito il suo matrimonio con Fedez. Mentre il rapper rilascia una canzone che parla proprio dell’ex moglie, emergono rivelazioni inaspettate dell’influencer sul rapper.

Chiara Ferragni, cosa ha detto di Fedez!

Continua la valanga di gossip che sta colpendo Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, dopo lo scoppio dello scandalo Balocco e la fine del suo matrimonio con Fedez. Mentre si sgonfiano le polemiche sull’indagine per truffa aggravata e molti fan sembrano credere nella buona fede di Chiara, il rapper milanese pubblica una canzone che parla proprio della sua ex moglie con chiari riferimenti a problemi di coppia e consigli non richiesti.

Ed è proprio Fedez a continuare a far parlare di sé dopo l’avvistamento con la giovane modella francese Garance Authié al Gran Premio di Monaco, che sembra ufficializzare la nuova love story mentre Chiara si concentra su figli e amicizie. Ospite di Radio Marte, Deianira Marzano ha raccontato di essere in confidenza con Ferragni, che le risponderebbe spesso e volentieri per raccontarle anche fatti personali.

“Tra le tante cose mi concentrerei su una cosa che mi ha detto. Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi”.

Insomma, Chiara avrebbe qualche sassolino nelle scarpe da togliersi e chissà che prima o poi anche lei non accetti di parlare davanti le telecamere della fine del suo matrimonio con Fedez. Nel frattempo, l’esperta di gossip conferma di aver parlato con l’influencer anche di un possibile ritorno di fiamma, che lei avrebbe totalmente escluso, ammettendo di essere anche soddisfatta della sua nuova vita da single.