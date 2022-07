Chiara Ferragni scrive al Sindaco di Milano: ''Angosciata e amareggiata''

Gossip TV

Chiara Ferragni lancia un messaggio importante su Instagram e chiede l’intervento del Sindaco di Milano.

Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più famosa del mondo, si è fatta portavoce di svariate problematiche sociali e pubbliche, compresa l’impennata di violenza che registra la città di Milano, che sta terrorizzando commercianti e cittadini. Ecco cosa ha scritto Chiara su Instagram al Sindaco di Milano, Beppe Sala.

Chiara Ferragni, appello pubblico a Beppe Sala

Si dice angosciata e amareggiata dalla violenza sempre più dilagante Chiara Ferragni, portavoce del malessere che stanno vivendo i cittadini di Milano ma anche di molte altre città. La bionda influencer, donna in carriera e imprenditrice digitale più famosa al mondo, si divide tra lavoro e famiglia, mostrandosi una moglie forte per Fedez e una mamma dolcissima con i figli Leone e Vittoria. E proprio per questo, Chiara ha paura e lancia un appello molto importante al Sindaco di Milano, Beppe Sala, attraverso la sua seguitissima pagina Instagram.

"Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli, abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala”.

Chiara chiede che il Sindaco intervenga per arginare questa ondata di criminalità che sta mettendo la città in ginocchio, e il suo messaggio è stato condiviso da tantissime altre influencer italiane, che si trovano d’accordo con lei e vorrebbero maggior tutela. Del resto, recentemente, moltissimi Vip hanno mostrato il disastro creato dall’ingresso di ladri in casa, e la cronaca quotidiana non fa che confermare che qualcosa è drasticamente peggiorato e va fermato.