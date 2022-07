Can Yaman e Francesca Del Fa incastrati dalle foto dei paparazzi: è nata una nuova coppia?

Gossip TV

Can Yaman e la protagonista de Il Paradiso delle Signore insieme, flirt in corso tra i due attori secondo i beninformati.

Sono diverse settimane che si mormora di una simpatia molto particolare, nata tra Can Yaman e Francesca Del Fa. Il divo turco e la protagonista de Il Paradiso delle Signore fanno coppia fissa? Arriva lo scoop, con tanto di foto che dimostrano la nascita di questa nuova simpatia.

Can Yaman sorridente al fianco di Francesca Del Fa

Durante il Filming Italy Sardegna, dove Can Yaman è stato ospite d’onore, premiato per il suo impegno nel sociale che non smette mai di stupire anche i suoi fan più accaniti, sembra che l’attore turco abbia legato con Francesca Del Fa, la Irene Cipriani de Il Paradiso delle Signore. Presente alla manifestazione per essere premiata, Francesca avrebbe stretto immediatamente un bel legame con Can, tanto che i beninformati hanno più volte ripetuto di aver intravisto una scintilla particolare tra loro.

Sembra, infatti, che Can e Francesca abbiano trascorso tanto tempo insieme, anche lontano dagli impegni del Festival, mostrandosi particolarmente sorridenti e sereni. Si mormora che nello stesso frangente Yaman stesse fuggendo con ogni mezzo alla possibilità di incontrare in Sardegna l’ex fidanzata Diletta Leotta, volata nella paradisiaca isola per una vacanza rilassante e super lusso. Finalmente spuntano le foto, grazie al settimanale Vero, che ritraggono Can e Francesca insieme, mentre sono intenti a passeggiare e chiacchierare mostrando questa grande intesa.

Non è chiaro se tra i due vi sia del tenero, ma quel che è certo è che dopo questo viaggio entrambi hanno iniziato a seguirsi su Instagram, cosa inusuale per Can che è molto geloso dei suoi social. Al momento né Yaman né Francesca hanno commentato le voci, ricordiamo che l’attrice si è detta impegnata felicemente con un uomo estraneo al mondo del piccolo schermo, e forse per questo ci vorrà del tempo prima che si parli di quello che è realmente accaduto con il divo turco.