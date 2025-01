Chiara Ferragni rinviata a giudizio per truffa aggravata. ll legale dell'imprenditrice: "Accusa ingiusta"

Gossip TV

La Procura di Milano ha rinviato a giudizio con citazione diretta Chiara Ferragni per la vicenda della presunta truffa dei pandoro 'Pink Christmas' e per le uova di cioccolato. Lo rende noto l'agenzia Ansa.

La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio, con citazione diretta, per Chiara Ferragni in merito alla vicenda legata ai pandori Pink Christmas e alle uova di cioccolato.

La Procura di Milano ha disposto il rinvio a giudizio per Chiara Ferragni

A renderlo noto è stata la difesa dell’imprenditrice digitale, che ha ribadito con fermezza la sua estraneità ai fatti contestati . In una nota ufficiale diffusa dall'ANSA, l’influencer ha espresso il proprio rammarico per la decisione, sottolineando di essere certa della propria innocenza:

"Credevo sinceramente che non fosse necessario affrontare un processo per dimostrare di non aver mai truffato nessuno. Purtroppo, dovrò convivere ancora per un po’ con questa accusa, che reputo profondamente ingiusta, ma sono pronta a combattere con ancora più determinazione affinché emerga la verità sulla mia assoluta innocenza."

Ha poi aggiunto:

"Affrontare questa situazione non è semplice, perché pesa su di me, sulla mia famiglia e su tutte le persone con cui collaboro. Tuttavia, sono serena e ancora più motivata, convinta che alla fine la mia innocenza sarà pienamente dimostrata."

Anche i suoi avvocati, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, hanno rilasciato una dichiarazione, ribadendo la loro convinzione che la vicenda non presenti alcun rilievo penale:

"Restiamo fermamente convinti che questa questione non abbia alcuna rilevanza giuridica e che ogni eventuale problematica sia già stata affrontata e risolta davanti all’Agcm."

Il caso continua a far discutere, mentre Ferragni si prepara ad affrontare il processo con la determinazione di dimostrare la propria estraneità ai fatti. La prossima udienza, come rende nota l'Ansa, è fissata per il 23 settemre prossimo:

"Si aprirà il prossimo 23 settembre davanti alla terza sezione penale del Tribunale di Milano, in composizione monocratica, l'udienza predibattimentale per Chiara Ferragni e per le altre persone mandate a giudizio dalla Procura nell'indagine su una presunta truffa legata ai casi del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di cioccolato della Dolci Preziosi . "

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona e la reazione di Chiara Ferragni

Nel mentre, le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona hanno scatenato un acceso dibattito sul web. Secondo quanto dichiarato dall’ex paparazzo, Fedez avrebbe intrattenuto una relazione con un’altra donna per anni, sia prima che durante il matrimonio con Chiara Ferragni. L’indiscrezione è emersa nell’ultima puntata di Falsissimo, il format YouTube prodotto dallo stesso Corona, che ha condiviso dettagli, presunte prove, conversazioni e telefonate tra il rapper e la ragazza coinvolta.

Stando a quanto riportato, la storia tra Fedez e la giovane milanese sarebbe terminata solo poche settimane fa, proprio in concomitanza con la messa in onda di Sarà Sanremo. In quell’occasione, il cantante era apparso visibilmente provato, destando preoccupazione tra i fan e alimentando voci sul suo stato d’animo. Secondo Corona, il rapper avrebbe vissuto un momento di profonda crisi, arrivando persino a tentare un gesto estremo e lasciando una lettera ai figli.

Dopo queste rivelazioni, il pubblico si è schierato in gran parte a favore di Chiara Ferragni, esprimendole solidarietà per tutto ciò che avrebbe vissuto. Nelle ultime ore, l’influencer ha pubblicato una nuova foto su Instagram, ricevendo una valanga di commenti in suo sostegno. A tre di questi ha risposto con un cuore rosso, come segno di gratitudine per il supporto ricevuto. Tra i messaggi a cui ha reagito, spiccano alcuni in particolare: "Ma perché lei è quella tradita ed è anche quella accusata di aver finto la famiglia perfetta? Ma come poteva sapere tutto quello che stava succedendo?" e ancora "Lei ha amato davvero, per lei non era una finzione. Eppure la colpa ricade su di lei, come se fosse stata lei a tradire. Hai dato tutto il tuo cuore, ora vai avanti e dimentica chi ha solo cercato attenzioni."