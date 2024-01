Chiara Ferragni, l'influencer Chiara Nasti si schiera in sua difesa: "Quanta ignoranza c'è in giro!"

Gossip TV

Dopo lo scandalo del pandoro Balocco, Chiara Ferragni è finita in una bufera di polemiche e accuse. A difenderla ci ha pensato un'altra influencer, Chiara Nasti.

Lo scandalo del pandoro Balocco che ha travolto Chiara Ferragni e la sua immagine continua a far discutere, nonostante le pubbliche scuse dell'influencer e la notizia che l'Ospedale Regina Margherita di Torino abbia ricevuto la cifra di 1 milione di euro che l'imprenditrice digitale aveva promesso di donare in beneficenza come prova della sua buona fede.

Chiara Ferragni difesa da Chiara Nasti: "In giro tanta cattiveria"

Nonostante sia trascoro quasi un mese dalla vicenda che ha visto coinvolta Chiara Ferragni, la situazione non accenna a calmarsi, anche perché l'Antitrust e la Guardia di Finanza hanno deciso di mettere sotto inchiesta tutte le campagne di beneficenza portate avanti dall'influencer, ora sotto indagine per truffa aggravata. A sostenere Ferragni è intervenuta la moglie del calciatore Mattia Zaccagni, l'influencer napoletana Chiara Nasti.

Al suo folto seguito su Instagram, Nasti ha consigliato ai suoi followers di concentrarsi su altro, senza trascorrere il loro tempo a insultare le persone sui social, nella speranza di trovare un capro espiatorio. Ecco cosa ha dichiarato:

"Ora vorrei capire perché non vi accanite con tutti i politici che ci rubano un sacco di soldi. Niente di meno qua ogni problema che succede in Italia dobbiamo “cavarcela” da soli raccogliendo soldi e firmando petizioni. Quando ci siamo trovati in emergenza Covid non so quante persone sono morte per mancanza di macchinari negli ospedali. E quanta gente è rimasta senza lavoro e lo Stato non ha aiutato nessuno. Noi lavoriamo e regaliamo soldi allo Stato ma fa nulla."

Per l'influencer napoletana, dare tanta attenzione alla vicenda di Chiara Ferragni non ha alcun senso, ma è solo un modo per spostare l'attenzione su altri problemi, senza far nulla di concreto che possa aiutare il paese. Infine, Nasti ha concluso il suo discorso ricordando le tante mancanze del mondo politico italiano:

"Non mi pare che i politici con tutti i soldi che ci spillano abbiano avuto il pensiero di fare un gesto simile. Lo stesso accanimento perché non lo avete anche quando pagate il 60% di tasse. E ci sono ospedali che non funzionano, femminicidi perché la legge ormai fa passare tutto, e tanto altro. E niente funziona? Eh no, lì va bene dare i nostri soldi via, non sapendo che fine facciano. Perché io ancora no ho capito perché pago così tengo di tasse. Però so che se non lo faccio mi viene tipo tolto tutto. Non comprendo"