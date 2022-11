Chiara Ferragni in visita al museo con i figli a porte chiuse, la rabbia delle mamme lasciate fuori: "Siamo di serie b"

Gossip TV

La visita di Chiara Ferragni con i figli Leone e Vittoria al Museum of Dreamers di Milano per un tour privato ha scatenato la rabbia di molte madri che avevano acquistato il biglietto e sono rimaste fuori. Ecco cosa è successo.

Si è scatenata una vera bufera di commenti negativi contro l'ultima trovata di Chiara Ferragni. L'influencer si è recata in visita con il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria al Museum of Dreamers di Milano. Un tour privato, svoltosi a porte chiuse, ma che ha lasciato scontenti gli altri visitatori

Polemica contro Chiara Ferragni e il suo tour privato

Situato a Milano, a Piazza Beccaria, il Museum of Dreamers è un meraviglioso museo ricco di installazioni e stanze che immergono i visitatori in uno spettacolare mondo onirico. Tra palloncini colorati, altalene sospese in un finto cielo azzurro e stanze sottosopra, i Ferragnez hanno passato una giornata invidiabile con un gruppo di amici ristretto. In barba ai rumors che li volevano in crisi a causa di un video su Tik Tok.

Peccato però che si siano anche attirati le critiche di numerosi genitori e visitatori che, a causa della loro visita, sono stati costretti a ritornare a casa e a non entrare nel museo per godersi la stessa esperienza.

Così, quando Chiara Ferragni ha pubblicato un post in cui ringraziava il Museum of Dreamers della bella giornata, molti utenti, tra cui alcuni genitori in visita con i figli hanno commentato negativamente, accusandoli di un atteggiamento elitario e prepotente:

"Siete vergognosi! Oggi avete trattato le persone che hanno comprato regolarmente come di serie B per il divertimento di chi pensa solo a soddisfare i propri capricci senza curarsi delle conseguenze sugli altri…vergognosi loro e vergognosi voi. Non c’è rimborso o poster che tengano davanti a quello che avete fatto oggi…SCHIFO"

E, ancora: