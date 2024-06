Chiara Ferragni in vacanza a Capri: "Vorrei che tu fossi qui". A chi è rivolta questa dedica?

Gossip TV

Chiara Ferragni è in vacanza a Capri e una sua storia su Ig ha attirato l'attenzione e la curiosità dei fan. Era forse riferita al suo nuovo e presunto flirt?

Nelle ultime settimane Chiara Ferragni è stata molto presente nelle pagine di gossip non tanto per i guai giudiziari dovuti al pandoro-gate, quanto perché sulla sua vita sentimentale si sono diffuse interessanti voci di presunti flirt. Dopo Tony Effe, ex amico e rivale di Fedez, è stata la volta di un giovane ortopedico toscano, sebbene si tratti al momento solo di rumors senza fondamento.

Chiara Ferragni, in vacanza a Capri pubblica una misteriosa dedica: a chi è rivolta?

Dopo la burrascosa e rapida fine del suo matrimonio con Fedez, padre dei figli Leone e Vittoria, per Chiara Ferragni è iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Se il rapper si è visto già attribuire diversi flirt, comprovati da foto e dettagli social che non sono passati inosservati, lo stesso non si può dire per l'influencer.

Chiara Ferragni, infatti, ha trascorso questo periodo a rimettere in piedi se stessa e la sua azienda, operando diversi cambiamenti importanti. Tra questi l'addio allo storico collaboratore, il manager Fabio Maria Damato, sostituito da alcuni esperti come Lorenzo Castelli e Alessandro Marina. Per non parlare della nomina della madre dell'influencer Marina Di Guardo a capo delle sue società.

Per quanto riguarda, invece, la sua sfera sentimentale, l'ultimo flirt che le è stato attribuito sarebbe con Andrea, ortopedico di 31 anni, che lavora presso l'Humanitas di Milano. Secondo quanto riferito da Dagospia:

"Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte"

Chiara Ferragni a Capri: la misteriosa dedica rivolta al nuovo flirt?

Sul presunto flirt non è arrivata né la conferma, né la smentita dell'influencer, tuttavia, per alcuni fan, deve esserci qualcuno di nuovo nella vita di Chiara Ferragni. Questo perché l'influencer, che sta trascorrendo dei giorni a Capri, ha pubblicato una dedica che lascia poco spazio all'interpretazione.

Postando nelle sue stories la foto di un bellissimo tramonto con la vista dell'isola dall'alto, Chiara Ferragni ha aggiunto allo scatto una semplice dedica come didascalia, con tanto di emoji di un cuore rosso:

"Wish you were here (Vorrei che fossi qui)"

I nostalgici sono convinti che sia per Fedez, ma stando agli attuali rapporti tra i due, nonché alle frecciatine che continuano a lanciarsi sui social, sembra improbabile che sia per il quasi ex marito. Altri fan sono invece convinti che sia un messaggio per il nuovo amore che è entrato nella sua vita e di cui l'influencer non è ancora pronta a rivelare l'esistenza.