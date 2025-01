Chiara Ferragni in dolce attesa? Visita sospetta nella Clinica dove ha partorito la figlia Vittoria

Gossip TV

Chiara Ferragni è in dolce attesa? Un nuovo scoop scuote il gossip. L'influencer è stata avvistata in una nota clinica di Milano, la stessa dove nel 2021 ha dato alla luce la secondogenita Vittoria.

Chiara Ferragni nuovamente al centro del gossip ma questa volta non si tratta dei risvolti dello scandalo Balocco o dei rapporti con Fedez dopo la separazione, bensì di una notizia che potrebbe cambiare tutto. L’influencer pizzicata in una nota clinica di Milano dove, nell’aprile 2021 ha dato alla luce la figlia Vittoria, e si pensa che possa essere in dolce attesa del nuovo compagno Giovanni Tronchetti Provera. Ecco i dettagli.

Chiara Ferragni pronta ad un nuovo anno dopo gli scandali

In montagna con la sua splendida famiglia, Chiara Ferragni festeggia l’arrivo del nuovo anno e spera che questo sarà migliore del precedente, definito da lei stesso l’anno più duro della sua vita. Lo scoppio dello scandalo Balocco ha travolto completamente la vita professionale e privata dell’imprenditrice digitale più famosa d’Italia, portandola a fare delle scelte e mettere in discussione tutto. Chiara si è dovuta prendere una lunga pausa da Instagram, perdendo prestigiose collaborazioni e tantissimi soldi, per poi provare a tornare e riacquistare la fiducia dei fan che si sono sentiti molto traditi da quanto accaduto. Proprio recentemente, dopo essere finita indagata per truffa aggravata, Chiara ha trovato un accordo con il Codaconds per il Pandoro-Gate, versando 200mila euro in beneficienza ad una associazione che tutela i diritti delle donne vittime di violenza e poi impegnandosi a risarcire con 150 euro tutti i consumatori che hanno acquistato il famoso pandoro dalla poverina rosa.

Nel frattempo, Ferragni si è mostrata piena di speranze per il nuovo anno e sicuramente una bella carica positiva gliela ha data la nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera. I due fanno sul serio, anche se ancora non hanno deciso di uscire allo scoperto ufficialmente sui social, ma possibile che la relazione sia già ad un punto talmente forte da voler costruire una famiglia insieme? Nelle ultime ore arriva un gossip clamoroso che riporta la possibile gravidanza di Chiara, ecco tutti i dettagli su questa sorprendente notizia.

Chiara Ferragni incinta? Il gossip

È il settimanale Oggi a lanciare una clamorosa indiscrezione sul conto di Chiara Ferragni, dopo aver fotografato la bella influencer fuori dalla clinica Mangigalli a Milano, scovata da Novella 2000, dove nel 2021 Ferragni ha dato alla luce la secondogenita Vittoria. Sembra che l’imprenditrice digitale abbia avuto un appuntamento durato un’ora con il personale medico e questo ha fatto sorgere spontaneamente una domanda: Chiara è incinta di Giovanni Tronchetti Provera?

“Non è un mistero però che lei e il suo neofidanzato Giovanni Tronchetti Provera facciano sul serio e che vogliano mettere su famiglia. A dirlo sottovoce sono persone vicinissime alla Ferragni. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un’ora in clinica”.

La notizia, tuttavia, appare fumosa. Chiara, infatti, si trova da diversi giorni in Trentino Alto Adige con la sua famiglia e non sembra essersi mai mossa dalle montagne innevate, tanto da aver riportato anche la frattura del mignolo di un piede per sciare, dunque a quando risalgono queste foto? Non è chiara la dinamica, ma molti fan non sembrano credere ai pettegolezzi. Sicuramente, se fosse incinta, sarà lei a comunicarlo sui social come ha sempre fatto.