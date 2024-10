Fedez e Chiara Ferragni, parla Fabrizio Corona: "Lui è innamorato da cinque anni di un'altra donna"

Gossip TV

Fabrizio Corona ha rivelato alcuni presunti retroscena su Fedez e Chiara Ferragni che qualche tempo fa, pare abbiano provato a riconciliarsi, ma ad oggi non ci sia più alcuna possibilità di una riappacificazione.

Fabrizio Corona "Chiara Ferragni e Fedez hanno provato a riavvicinarsi"

E non solo. Secondo l'ex re dei paparazzi che ha confermato il firlt tra il rapper e Taylor Mega, Fedez sarebbe innamorato segretamente di un'altra donna da diversi anni che pare sia fidanzata.

Durante una recente puntata del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha rivelato che, ultimamente, tra Chiara e Fedez sembrava esserci un clima più sereno. La Ferragni era persino andata a casa dell'ex marito per passare del tempo con i loro figli. Tuttavia, secondo quanto raccontato, l’armonia sarebbe stata interrotta dopo l’ultimo "tapiro" consegnato a Chiara da Striscia la Notizia. Pare che Fedez non abbia preso bene alcune dichiarazioni rilasciate dall'ex moglie, cosa che avrebbe riportato tensioni tra loro.

Nonostante le recenti difficoltà, Fabrizio ha ricordato che Chiara e Federico si sono amati e hanno condiviso molti momenti, inclusa la malattia di lui, durante la quale lei è sempre stata presente. A suo parere, il miglior passo per entrambi sarebbe mettere da parte le divergenze, non necessariamente come coppia, ma per il bene dei figli: mostrarsi uniti, trascorrere momenti insieme e celebrare festività come il Natale, per garantire stabilità ai piccoli. Inoltre, ha rivelato che entrambi frequentano uno psicologo per lavorare sulla loro genitorialità, un impegno che ha definito meritevole. Pare che negli ultimi tempi avessero provato a riavvicinarsi, al punto che Chiara si sarebbe recata per la prima volta a casa di Fedez per giocare con i bambini, e le sessioni con lo psicologo sembravano aiutarli a ricreare quei bei momenti che condividevano un tempo.

Tuttavia, il clima positivo si sarebbe incrinato dopo la consegna del tapiro. Durante l’episodio, Chiara appariva serena, spiritosa e ha anche fatto alcune battute scherzose, mostrandosi di buon umore. Quando le è stato chiesto se conoscesse Alex Cologno e Christian Rosiello o se portasse i figli a scuola, lei ha risposto di no, scherzando. A questo punto, Fedez si sarebbe risentito, sentendosi attaccato e frainteso, e avrebbe avuto una reazione molto forte, accusandola di volerlo ferire e screditarlo, rovinando così i progressi fatti verso una riconciliazione.

Fedez sarebbe innamorato da diversi anni di una ragazza fidanzata

Inoltre, Corona ha raccontato un’indiscrezione, affermando che Fedez avrebbe una frequentazione stabile da cinque anni con una donna di cui è innamorato ma che, essendo impegnata, non potrebbe portare la relazione a un livello più serio. Secondo quanto riportato, questa persona sarebbe molto importante per il rapper, tanto da essere presente nei suoi pensieri da anni.

"Federico oltre a essersi fatto 30, 40, 50 ragazze, oltre a essersi fatto Taylor Mega mentre stava con Chiara e altre persone, ha una relazione da cinque anni con una ragazza di cui è innamorato, ma che non diventa una relazione perché la ragazza è fidanzata. Federico ha avuto tante storielle, Chiara pare che ci sia stata quella storia, ma Federico ha una donna fissa qui nel cervello da cinque anni che oggi vorrebbe rendere la sua donna, ma che non può perché è fidanzata."