Chiara Ferragni ''ha sempre cercato di trattenere Fedez'', spunta un clamoroso retroscena

Selvaggia Lucarelli racconta un retroscena inaspettato su Chiara Ferragni, Fedez e uno dei motivi di discussione maggiore per l'ex golden couple di Instagram. Ecco cosa ha rivelato la giudice di Ballando con le Stelle.

Nuovi retroscena sulla fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Ospite dell’Endorfine Festival di Lugano, Selvaggia Lucarelli ha spezzato una lancia a favore dell’influencer, rivelando un dettaglio molto importante del suo modo di essere che ha portato a scontrarsi con l’ex marito.

Chiara Ferragni e Fedez, come sta andando

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez si è deteriorato definitivamente. L’ex golden couple di Instagram ha annunciato la separazione e proprio nelle ultime settimane si stanno discutendo i termini dell’addio anche a livello legale, con doveri e oneri nei confronti dei figli Leone e Lucia, mentre si è consumato un dissing che ha portato alla pubblicazione della canzone “Allucinazione collettiva”, che per un momento ha fatto sperare i fan della coppia in un riavvicinamento. Fedez poi è tornato al centro dell’attenzione per la sua presunta liaison con Vittoria Andena, smentita categoricamente da lei anche piuttosto infastidita dal gossip inatteso sulla propria vita privata, mentre si mormora che Chiara abbia messo fine al flirt con Silvio Campara, rimanendo comunque in ottimi rapporti con il CEO di Golden Goose. Insomma, i Ferragnez hanno preso definitivamente strade diverse e non c’è possibilità di margine per il loro grande amore, non dopo quanto accaduto negli ultimi mesi.

Nel frattempo, ospite dell’Endorfine Festival di Lugano, Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad alcune constatazioni sulla Ferragni, ammettendo di aver sempre apprezzato molto la sua volontà di non essere conflittuale e di non cercare lo scontro, ignorando spesso e volentieri gli attacchi senza ricorrere alla querela. Un atteggiamento totalmente opposto a quello dell’ex marito e che, secondo la giudice di Ballando con le Stelle, sarebbe stato motivo di discussioni tra loro. Ecco cosa ha rivelato nel dettaglio.

Chiara Ferragni e Fedez, Lucarelli svela un retroscena

Sebbene, inevitabilmente, la loro rottura definitiva sia diventata teatro di ruggente gossip e di tante teorie, Chiara Ferragni e Fedez si sono sempre rifiutati di commentare nel dettaglio i motivi che li hanno spinti a prendere strade differenti. Una cosa è certa, l’affaire Balocco ha contribuito decisamente nella scelta ma non è tutto, la crisi era già galoppante e inevitabile. Secondo Selvaggia Lucarelli, ad esempio, uno dei motivi di frizione sarebbe stato nell’atteggiamento totalmente opposto che l’influencer e il rapper hanno sempre adottato nei confronti delle critiche, anche quelle più feroci. Mentre Chiara cerca sempre di evitare lo scontro, Fedez non perde tempo a querelare e replicare a tono sui social, mettendosi così al centro dei pettegolezzi più negativi.

“Negli anni, il fatto che non abbia mai risposto a una critica, io l’ho interpretato come un senso si superiorità che indubbiamente c’era […] Lei è allergica allo scontro e credo che questo sia stato già volte motivo tra lei e Fedez. Questo - e lo so perché me lo hanno detto - che più volte ha detto a lui “ma è possibile che tu sia sempre in guerra con il mondo, basta, smettile”. Ha sempre cercato di trattenerlo. Lei non ha questa conflittualità e questo è una delle cose che me l’ha fatta apprezzare”.

Insomma, stando alle informazioni che la giudice di Ballando con le Stelle avrebbe ricevuto personalmente sull’ex golden couple di Instagram, Chiara avrebbe più volte ripreso il marito per il suo temperamento, invitandolo a smetterla di scontrarsi inutilmente e mostrando una nota di superiorità, ma Fedez non l’ha mai ascoltata provocando così anche attriti nella coppia.