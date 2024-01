Chiara Ferragni fa infuriare Instagram, censura i commenti sotto le sue foto?

Gossip TV

Chiara Ferragni pubblica due scatti su Instagram e riapre ai fan la possibilità di commentare, ma tutti si accorgono di una evidenze stranezza.

Chiara Ferragni è tornata su Instagram dopo lo scoppio dello scandalo del pandoro griffato, distribuito Balocco, che le è valso un’indagine per truffa aggravata. Il suo recente post, tuttavia, ha suscitato più di qualche perplessità e il popolo del web teme che l’influencer stia censurando i commenti negativi per riabilitare la propria immagine.

Chiara Ferragni, su Instagram scoppia una nuova polemica: ecco perché

Poco prima di Natale, l’Antitrust ha multato Chiara Ferragni con una maxi multa da 1 milione di euro per il pandoro griffato, distribuito da Balocco, portando alla luce una verità che è costata all’influente la sfiducia dei media, dei fan ma anche un’indagine per truffa aggravata. Chiara sta facendo tutto quello che può per riabilitare la propria immagine e, dopo aver pubblicato un video di sentite scuse su Instagram, è calata in un assordante silenzio mediatico per lunghe settimane, prima di tornare attiva sui social.

Ferragni predilige chiaramente contenuti dedicati alla famiglia e agli affetti, evitando di mostrare look troppo sopra le righe, parlando della nuova collezione del suo brand di moda per distogliere l’attenzione dallo scandalo e provare a tornare in pista. Mentre Belen Rodriguez scende in campo per difenderla, trovando esagerato l’accanimento contro l’influencer, il popolo di Instagram ha osservato qualcosa di insolito a proposito dell’ultimo post di Chiara, ovvero due foto a confronto in cui testimonia la crescita dei suoi capelli dopo il drastico taglio a caschetto dello scorso anno.

Gli utenti, tuttavia, hanno osservato che, sebbene il post abbia ottenuto immediatamente oltre 50mila likes, i commenti sono pochissimi e crescono e decrescono in continuazione. Appaiono solamente i commenti di supporto verso Chiara, quelli con qualche innocente battuta e nessun riferimento al caso Balocco, e secondo tutti si tratta di un’abile opera di marketing della Ferragni e dei suoi collaboratori, che rimuovendo i commenti negativi stabiliscono una positività ritrovata nei confronti dell’influencer sui social. Positività che, tuttavia, non è reale dato che si tratta di censura. Cosa ne penate?