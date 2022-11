Chiara Ferragni e la sua confessione su Sanremo 2023: "Sanremo? Mi terrorizza"

Gossip TV

Invitata a parlare a una lezione alla Rcs Academy, Chiara Ferragni si è lasciata andare ad alcune confessioni sul mondo della moda e su Sanremo. Ecco cosa ha detto.

La nota influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni è stata ospite per una lezione con gli allievi della Rcs Academy, durante la quale ha raccontato le difficoltà dei primi tempi e si è lasciata andare a una confessione sul suo ruolo da co-presentatrice a Sanremo 2023.

Chiara Ferragni: "Gli haters mi hanno aiutata, perché ho dovuto dimostrare chi ero"

Ospite insieme a Diego Della Valle, imprenditore e azionista di maggioranza di Tod's, Chiara Ferragni ha raccontato agli allievi della Rcs Academy le difficoltà a cui è andata incontro quando ha iniziato la sua carriera di influencer.

Quanto, nel 2009, fosse complicato da semplice "fashion blogger" come afferma, accedere alle sfilate, entrare in un mondo in cui gli addetti ai lavori ti lanciavano occhiate di sbieco e ti facevano comprendere che non eri la benvenuta.

" Ho sofferto della sindrome dell’impostore perché non pensavo di meritare il successo che stavo ottenendo e l’ho superata grazie al lavoro su me stessa e alla terapia"

Ha dichiarato al settimanale Oggi e sottolineando come, paradossalmente, anche le cattiverie e le bugie raccontate sul suo conto l'abbiano fatta crescere:

" Ero spaventata dal giudizio degli altri e da quello che leggevo su di me. Ma gli hater sono stati importanti perché mi hanno obbligato a dimostrare chi ero. Si parla di me quasi quotidianamente, ma cerco di non fare il gioco degli hater."

A oggi, dice di leggere solo le notizie davvero importanti che la riguardano e di non rispondere a ogni provocazione, ma di rispondere solo nel caso in cui ci siano notizie diffamatorie. E per la sua presenza sul palco dell'Ariston? Per chi non lo sapesse, Chiara Ferragni sarà al fianco di Amadeus per questa nuova edizione del Festival di Sanremo.

Proprio in questi giorni si sono diffuse maggiori notizie sui possibili cantanti in gara, come il giallo della presenza di Tiziano Ferro sul palco dell'Ariston, e non poteva mancare una una dichiarazione dell'influencer che salirà, per la prima volta, sul palco come co-conduttrice: