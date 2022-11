Sanremo 2023: tra i big c'è anche Tiziano Ferro? Arriva la risposta definitiva

Gossip TV

A febbraio 2023 manca ancora qualche mese, eppure, già iniziano a circolare i nomi dei big che Amadeus sta mettendo insieme per la nuova edizione del Festival di Sanremo. Tra i papabili nomi c'è anche quello di Tiziano Ferro. Scopriamo insieme se è vero.

Per la nuova edizione del Festival di Sanremo si vocifera che Amadeus, per la terza volta alla conduzione del Festival, stia metteno in piedi una squadra di grandissimi nomi della canzone italiana. Tra questi, potrebbe esserci anche Tiziano Ferro.

Tiziano Ferro sarà al Festival di Sanremo?

Nei giorni scorsi, il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva reso noti i nomi di 8 dei 12 partecipanti a Sanremo Giovani 2023, con alcuni volti noti tra il pubblico dei talent show delle reti nostrane. Ora, però, l'attenzione si sta concentrando sulla lista dei nomi dei cantanti in gara per la vittoria della competizione canora più importante del nostro Paese.

Non dobbiamo dimenticare, infatti, che il vincitore o la vincitrice del Festival di Sanremo rappresenterà l'Italia all'Eurovision Song Contest. Ma chi sono i possibili partecipanti alla nuova edizione del Festival? A rivelare qualche nome ci ha pensato Radio Deejay che ha riportato un elenco molto accurato:

Tiziano Ferro, Paola e Chiara, Levante, Paola Turci, Ghali, Manuel Agnelli, Mara Sattei, Clementino, LDA, Ariete, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Madame, Annalisa e Luigi Strangis. Soprattutto a sorprendere è il nome di Tiziano Ferro, che ha partecipato al Festival come ospite due edizioni fa. A confermare la sua presenza è anche il quotidiano Il Messaggero che aggiunge un particolare: Ferro sarebbe tra i big al Festival con una canzone scritta da Brunori Sas.

Ma i fan del cantante di Sere Nere non devono essere troppo impazienti di gioire, perché la presenza del loro amatissimo cantante non è affatto certa. Anzi, è più certa la sua assenza come big, almeno a giudicare dall'intervista rilasciata da Tiziano Ferro stesso a Il Fatto Quotidiano.

Intervistato per l'uscita del suo nuovo album Il mondo è nostro, in uscita l'11 novembre, il cantante ha raccontato il percorso che lo ha portato a comporre questo nuovo album, la sofferenza di dover nascondere la sua verità al mondo e il suo nuovo ruolo di padre. E, infine, ha dato la risposta definitiva sulla sua presenza sul palco dell'Ariston:

"Io a Sanremo 2023? Già mi viene l'ansia quando mi invitano come ospite"