Chiara Ferragni e la consegna del tapiro d'oro, cosa è successo?

Ieri sera, Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d'oro all'influencer Chiara Ferragni a causa della vicenda del Museum of Dreamers. Vediamo insieme cosa è successo.

Striscia la Notizia mette a segno un colpo da maestri con la consegna del tapiro d'oro all'influencer Chiara Ferragni per la vicenda del Museum of Dreamers. Fermata da Valerio Staffelli, l'influencer ha provato a dare una spiegazione su quello che era successo, ma non tutto torna dal suo racconto.

Chiara Ferragni e la vicenda del Museum of Dreamers:"Eravamo all'oscuro"

Il prologo di questa vicenda ci conduce in una magica terra di palloncini e installazioni di un museo da favola nel cuore di Milano, parliamo del Museum of Dreamers. In occasione della visita della nota influencer e di tutta la sua famiglia, il museo aveva chiuso le porte agli altri visitatori, rendendo di fatto la visita dei Ferragnez un tour privato.

Nulla di strano, se non fosse che quel giorno almeno 16 persone avevano prenotato la visita al museo e si sono visti chiudere le porte in faccia. Quando Chiara Ferragni ha pubblicato un post sui social per ringraziare il Museum of Dreamers per la bella esperienza, i commenti negativi si sono sprecati.

Raggiunta da Valerio Staffelli, che le ha consegnato il tapiro d'oro, e che le ha chiesto se sapeva che molte persone quel giorno sono rimaste fuori, pur avendo pagato un regolare biglietto, l'influencer si è giustificata dicendo che non era stata una sua decisione:

"Ma quello che è successo non è colpa nostra! Il museo è stato chiuso per un evento privato, cosa che può fare chiunque prenotando sul sito. L’errore è stato del museo, dovreste darlo a loro il Tapiro. Mi spiace per le persone rimaste fuori, che comunque sono state rimborsate."

A confermare le parole dell'imprenditrice digitale è arrivata anche una comunicazione ufficiale dal Museum of Dreamers:

"Purtroppo, a causa di un nostro errore interno, l’orario delle 18 risultava ancora disponibile online, contando un totale di 16 prenotazioni."

Un errore tecnico da parte del museo e che discolpa così i Ferragnez dalle accuse mosse loro in questi giorni.