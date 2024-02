Chiara Ferragni e Fedez sempre più lontani, lei fugge con la famiglia e non si presenta al Compleanno del suocero

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi continua. Lei fugge a Portofino con famiglia e figli, lui tutto solo al compleanno del padre. Cosa succede?

Sebbene continuino insistentemente a negare, mostrandosi saltuariamente insieme su Instagram quando le chiacchiere diventano fin troppo pressanti, è chiaro che tra Fedez e Chiara Ferragni la situazione sia delicata. Mentre il rapper ha festeggiato tutto solo il compleanno del padre Franco Lucia, Chiara ha portato i figli a Portofino con la sua famiglia. Una mossa che sembra una chiarissima presa di posizione.

Chiara Ferragni salta il compleanno del suocero, bufera social

Continua la parabola discendente di Chiara Ferragni dopo lo scandalo del pandoro Balocco. In attesa di conoscere l’esito delle indagini, che la vedono indagata per truffa aggravata, altre aziende si dissociano dall’influencer, che ha tentato di rimediare facendo pubblicità gratis ad un noto hotel, e ha peggiorato se possibile ancora di più la situazione. Sembra che questo momento decisamente negativo si stia riflettendo anche nel matrimonio con Fedez: la coppia appare sempre più di rado sui social, e a molti utenti non è sfuggito che le foto e i brevi video insieme siano sempre pubblicati quando il gossip diventa fin troppo assillante, come a voler smentire per non peggiorare la delicata situazione.

Colpo di scena delle ultime ore, che ha lasciato i fan interdetti e che sembra una chiara presa di posizione da parte della Ferragni, è l’assenza dell’influencer e dei figli al compleanno del suocero Franco Lucia. Mentre Fedez, infatti, era col padre a festeggiare insieme al resto della sua famiglia, Chiara si è concessa una fuga a Portofino con Leone e Vittoria, insieme alla madre e alla sorella Valentina, pubblicando poi una serie di scatti con eloquenti didascalie. “Grazie vita per i miei bambini, e per la famiglia e gli amici veri che non lasciano mai il tuo fianco”, scrive Ferragni nelle Ig Stories, per poi pubblicare anche gli auguri al suocero.

Da parte di Fedez tutto tace, ma sembra bizzarro dividersi in una giornata così importante, dato che nonno Franco è amatissimo dai nipotini e certamente avrebbe avuto piacere di averli con sé durante i festeggiamenti in famiglia. Una scelta che, neppure a dirlo, è stata fortemente contestata sui social dove tutti hanno trovato scorretta la decisione di Chiara. Questo è il capitolo finale per i Ferragnez o ci aspettano nuovi colpi di scena?