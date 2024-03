Chiara Ferragni e Fedez, nuovo retroscena che conferma la tensione alle stelle!

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più distanti e a confermarlo arriva un nuovo gossip a La Vita in Diretta. Ecco i dettagli.

Sebbene tutti i loro fan siano certi che a breve la situazione tornerà alla normalità e che sapranno come affrontare questo periodo buio, Chiara Ferragni e Fedez sono sempre più lontani. L’ultimo gossip, riportato a La Vita in Diretta, sembra poi confermare la tensione alle stelle tra l’ex golden couple di Instagram.

Chiara Ferragni lancia frecciatine a Fedez? Il gossip

Dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, Chiara Ferragni e Fedez hanno iniziato ad apparire sui social sempre più distanti, allarmando immediatamente i loro fan, che hanno trovato molto strana questa improvvisa lontananza. Poi la notizia del trasferimento di Fedez dall’attico super lusso a City Life e le parole di entrambi sui social hanno confermato la temporanea separazione, con la speranza dei loro sostenitori di vederli presto tornare insieme. Speranza che, giorno dopo giorno, diventa sempre più flebile.

Dopo un intreccio di diffide reciproche, infatti, Fedez e Chiara si sono ritrovati al compleanno dei loro figli Leone e Vittoria e sono stati ben attenti a non mostrarsi mai insieme per non dare false speranze e per confermare la loro intenzione di rimanere separati, almeno per il momento. Il rapper ha trovato casa e ha annunciato la novità nelle sue Ig Stories, lanciando frecciatine neppure troppo velate all’imprenditrice digitale. Ma anche lei sembra non aver voglia di rimanere più in silenzio e a confermalo è Roberto Alessi ospite del salotto de La Vita in Diretta.

“Faccio un racconto. A un certo punto Fedez incontra un premio Nobel e dice di sperare che suo figlio si ispiri ad una persona del genere. Una persona che io conosco, che fa la giornalista, scrive sul suo social che non è il caso di scomodare un premio Nobel e che si sarebbero fare riferimenti più basici”.

Commento al quale Chiara avrebbe immediatamente risposto concordando apertamente, dunque contrariata dal gesto di Fedez, con una frase che non lascia margine di interpretazione. “Corretta questa osservazione”, ha scritto Ferragni, per poi cancellare poco dopo il suo commento quando in tanti hanno chiesto spiegazioni. Insomma, la tensione tra i Ferragnez è alle stelle e in molti si chiedono: vedremo uno scontro in Tribunali in stile Totti e Ilary molto presto?