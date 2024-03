Fedez ha trovato casa e lancia frecciatine velenose a Chiara Ferragni

Gossip TV

Fedez, dopo essere andato via dal lussuoso attico da poco ristrutturato con Chiara Ferragni, cambia casa e lancia frecciate social.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez è sempre più effettiva. L’ex golden couple di Instagram si è incontrata per festeggiare il compleanno di Leone e Vittoria, tenendosi a debita distanza. Mentre sembra che ci sia stata anche una discussione dai toni accesi, il rapper ha annunciato di aver trovato casa e di essere pronto a renderla perfetta per i figli, senza dimenticare di lanciare frecciatine social alla bionda influencer.

Fedez si trasferisce e tira in ballo Chiara Ferragni

Ormai sembra che la separazione tra Chiara Ferragni e Fedez sia più che effettiva. Sebbene il rapper abbia voluto rimanere sul vago durante l’ultimo assalto dei reporter, non commentando la questione ma neppure smentendo l’addio all’influencer, ora arriva l’annuncio del trasferimento di Fedez in una nuova casa che sta risistemando per i figli Leone e Vittoria. Dopo le polemiche per l’improvvisa scelta di non mostrare più i volti dei figli su Instagram, che ha lasciato interdetto il popolo del web, Fedez ha trovato un nuovo nido per i suoi bambini e si tiene ben distanze da Chiara.

Sembra che tra i due vi sia stata una bruttissima discussione durante la festa di compleanno della secondogenita Vittoria, e che siano volate diffide. Il rapper si prepara all’intervista a Belve con Francesca Fagnani, ma nel frattempo non perde occasione per lanciare qualche velenosa frecciatina social alla sua, ormai, ex moglie. Poche ore fa, infatti, il cantante ha pubblicato qualche particolare letto da bambino, rivelando di voler arredare in modo unico le camere dei figli nella nuova casa acquistata, per poi mostrare il suo attuale armadio: una sedia di fortuna con tutti i suoi panni piegati alla rinfusa.

Fedez ha fatto esplicito riferimento all’enorme cabina armadio fatta su misura nell’attico di City Life che aveva da poco acquistato e ristrutturato con Chiara, ammettendo di sentirne la mancanza. Ferragni lascerà correre o replicherà a tono? I fan dell'imprenditrice digitale hanno notato un grande cambiamento negli ultimi giorni, e c'è chi afferma che ormai ci abbia messo una pietra sopra e che sia pronta a ricominciare la sua vita senza il marito.