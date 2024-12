Fedez confuso e irriconoscibile a Sarà Sanremo: spunta la reazione di Chiara Ferragni

Gossip TV

Fedez ieri sul palco dell'evento Sarà Sanremo ha presentato il brano in concorso all'Ariston. L'espressione smarrita e quasi irriconoscibile del rapper ha fatto discutere e non è mancata anche la reazione sui social di Chiara Ferragni

Fedez sarà uno dei Big che si esibiranno sul palco dell'Ariston e ieri sera, mercoledì 18 dicembre, ha presentato "Battito", il brano con cui sarà a Sanremo 2025. Ospite di Carlo Conti a Sarà Sanremo su Rai1, il rapper è apparso confuso e irriconoscibile, facendo preoccupare i fan. E non è tardata ad arrivare anche la reazione di Chiara Ferragni.

Fedez confuso e irriconoscibile a Sarà Sanremo: i fan preoccupati

L'oramai ex marito di Chiara Ferragni - la separazione dei Ferragnez è stata ufficializzata nei giorni scorsi e a breve seguirà il divorzio della coppia - si è èresentato sul palco di Sarà Sanremo per presentare, insieme agli altri Big in gara, il pezzo con sui si esibirà sul palco dell'Ariston. La 75esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda dall'11 al 15 febbraio con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. Proprio quest'ultimo ha accolto il rapper, stringendogli la mano e mettendogli protettivamente un braccio intorno alle spalle.

Il rapper è apparso confuso e irriconoscibile sul palco dell'evento: sguardo basso, sorriso mesto e sembrava quasi far fatica a stare dietro alle domande del conduttore. Conti gli ha, infatti, chiesto di raccontare al pubblico qualcosa di "Battito", la canzone con cui sarà in gara a Sanremo 2025. Fedez ha inizialmente dato poche e sintetiche risposte, per poi aggiungere che la sua canzone può essere definita come "la dicotomia tra quella che può essere una canzone d'amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata dalla depressione".

Fedez ha poi postato sul suo account Instagram una foto del nuovo brano sanremese, aggiungendo a corredo dello scatto che lo ritrae sdraiato su un divano in mezzo a una tempesta "solo io e la mia penna contro il resto del mondo. Battito. Sanremo 2025". La presenza del rapper sul palco di Sarà Sanremo ha preoccupato i fan di Fedez, a causa della confusione e smarrimento che dimostrava. L'artista sembrava evidentemente a disagio ieri sera, nonostante Carlo Conti l'abbia incoraggiato a raccontare qualcosa della canzone che porterà a Sanremo 2025 e abbia poi dovuto indicargli la strada alla fine del momento a lui dedicato.

Fedez appare irriconoscibile a Sarà Sanremo e spunta la reazione di Chiara Ferragni

Fedez è stato ospite ieri sera su Rai1 per presentare a Sarà Sanremo "Battito", il brano con cui si esibirà sul palco dell'Ariston e la sua apparizione ha scatenato la preoccupazione dei fan. Non è tardata ad arrivare la reazione sui social di Chiara Ferragni. Il divorzio dei Ferragnez diventa sempre più concreto, ora che la separazione tra i due coniugi è diventata ufficiale e la nuova relazione dell'imprenditrice digitale con Giovanni Tronchetti Provera conferma che per l'influencer il matrimonio con Fedez è oramai un capitolo chiuso.

A distanza di un anno dallo scandalo Balocco e dall'inizio della crisi con il marito, infatti, Chiara Ferragni si mostra più serena e sembra aver voltato pagina, trovando la felicità accanto a un nuovo compagno, provando a rimettere in sesto la sua immagine eoccupandosi dei figli Leone e Vittoria. Ed è proprio con loro che l'influencer ha trascorso la serata: su Instagram, infatti, mentre Fedez presentata a Sarà Sanremo il suo nuovo brano, con un aspetto confuso e irriconoscibile, l'influencer postava una storia di cosa stava guardano in tv.

La foto apparsa sui social inquadra un frame del corto Disney "Lava" con la frase "Watching these with my babies", un segnale chiaro dell'indifferenza per l'evento sanremese a cui l'ex marito avrebbe partecipato. Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto, perché a seguire, l'influencer ha postato anche un'altra frase che sembrava una frecciatina alla situazione con Fedez e alla fine della loro storia: "Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca".