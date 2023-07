Chiara Ferragni e Fedez, il post per la morte della cagnolina Mati genera polemiche: ecco come ha reagito la coppia!

Gossip TV

Nella giornata di ieri, 29 luglio, è venuta a mancare la cagnolina Mati e a darne l'annuncio è stata Chiara Ferragni stessa. Purtroppo, il suo post è stato preso di mira da diversi haters e ha generato polemiche. Ecco come hanno reagito lei e Fedez!

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la morte della loro cagnolina Mati nella giornata di ieri, 29 luglio, con un lungo e toccante post. La cagnolina è stata motivo di incontro tra i due, dato che il rapper l'aveva citata in uno dei tormentoni estivi con J-Ax, Vorrei ma non posto. Ma, il dolce addio dei due padroni alla loro Mati ha scatenato diverse polemiche e reazioni negative da parte degli haters.

Chiara Ferragni e Fedez, il post per la morte di Mati genera polemiche: ecco come hanno reagito i Ferragnez

In particolare, il post di Chiara Ferragni è stato molto lungo e toccante, proprio perché Mati è stata il suo primo animale domestico e insieme hanno condiviso 13 anni di vita. L'influencer ha anche raccontato della reazione di Leone, il suo primogenito, alla notizia della scomparsa della cagnolina: infatti, Leone e Mati erano molto uniti e nei divertenti video che i genitori postavano su di lui, si poteva spesso vedere il bambino e l'animale interagire e giocare insieme.

Purtroppo, però, come spesso accade, il post dedicato alla memoria di Mati ha generato, oltre che commozione e affetto, anche molti commenti negativi, dei veri e propri attacchi verso i Ferragnez, in particolare, verso Chiara, perché alcuni haters l'hanno visto come un tentativo di allontanare l'attenzione dalla situazione in Sicilia e dalla polemica in cui l'imprenditrice digitale è stata coinvolta. Su Twitter, infatti, si possono leggere commenti agghiaccianti, come il seguente: "Grande mossa per far passare rapidamente la polemica sul post dalla Sicilia". E non è tardata ad arrivare la risposta di Chiara Ferragni e Fedez. Infatti, rispondendo proprio a questo particolare commento, l'influencer ha dichiarato:

"Che schifo posso dirlo a un commento del genere?"

Più aggressivi ancora quelli rivolti al rapper, con un discutibile: "Secondo voi se scrivo GODO sotto il post di Fedez per elogiare il suo cane morto che succede?" con Fedez che non è riuscito a trattenersi dal commentare:

"Succede che se sei una m**** e ci tieni così tanto a farlo sapere a tutti ti accontento volentieri"