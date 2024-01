Chiara Ferragni e Fedez, arriva la foto di Coppia dopo le voci sulla Crisi ma i fan insinuano: ‘’Tutto marketing’’

Gossip TV

Chiara Ferragni e Fedez smentiscono le voci sulla crisi con una foto di famiglia ma le malelingue non credono al loro ultimo gesto social.

Nelle ultime settimane il nome di Chiara Ferragni è stato a dir poco centrale nel mondo del gossip e internazionale. Dopo l’accusa di truffa aggravata per il pandoro griffato distribuito da Balocco, si è parlato di una profonda crisi di coppia con Fedez. Mentre il rapper smentisce con una foto di famiglia, il pubblico si chiede se non si tratti di strategia di marketing, per riabilitare il nome della influencer.

Chiara Ferragni e Fedez smentiscono la crisi con una Foto

La bufera mediatica che si è abbattuta su Chiara Ferragni non accenna a diminuire la sua intensità. Indagata per truffa aggravata a causa del pandoro griffato distribuito da Balocco, Chiara ha cercato di rimediare con un video pubblico di scuse e con una milionaria donazione all’ospedale torinese Regina Margherita, per poi calare nel silenzio stampa per lunghe settimane. Tornata sui social Chiara cerca di riprendere la sua attività da influencer ma a nessuno sfugge la sua assenza dalla Paris Fashion Week, uno degli eventi di punta della moda internazionale che l’ha sempre vista tra le grandi protagoniste nel front row delle maggiori sfilate.

Ferragni si dedica alla famiglia e pubblica contenuti sottotono, mentre impazza il gossip su una forte crisi di coppia che avrebbe colpito lei e il marito Fedez. Crisi smentita dal rapper, prima del diffondersi di un nuovo rumors su un ultimatum che avrebbe dato alla moglie a causa dello scandalo che ha finito per coinvolgere tutta la loro famiglia.

Nelle ultime ore, tuttavia, Fedez ha pubblicato una foto di famiglia con Chiara nelle sue Ig Stories, per ribadire che tra loro va tutto bene. Il popolo del web come ha reagito? Se da una parte c’è chi sostiene la coppia, chiedendo che alla famiglia Ferragnez sia data un po’ di tregua mediatica, dall’altra c’è chi grida al complotto e alla strategia di marketing. Secondo alcuni utenti, infatti, Chiara starebbe giocando d’astuzia pubblicando esclusivamente contenuti familiari e sfoggiando look alla moda ma molto contenuti rispetto al solito, per cercare di tamponare il danno fatto e riabilitare la sua immagine. Voi da che parte state?